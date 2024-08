Festa das Nações: Dançarina se apresenta como cantora pela 1ª vez

Os números especiais e emocionantes da 22ª Festa das Nações estão sendo preparados e ensaiados pelo Grupo da Cultura já há alguns meses. A festa acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de setembro, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, e neste ano, a festa recebe uma nova voz nos tão esperados números musicais.

A educadora infantil Natalia Cristina Ferreira, de 32 anos, participa do evento há oito anos pelo grupo de dança da Cultura. Neste ano, porém, ela ingressou em uma nova empreitada e será uma das cantoras da Festa das Nações.

Com o Grupo da Dança, Natália participará de três números e com o Grupo da Música também de três números, totalizando seis apresentações especiais. “Os ensaios são realizados em dias diferentes então não há dificuldade em conciliá-los”, explicou.

À Gazeta de Vargem Grande, Natália contou que está muito ansiosa. “Nunca cantei abertamente em público, cantava mais de brincadeira nas festas de amigos, de forma totalmente descontraída. Espero me dar bem diante desse desafio e não ficar tão nervosa no dia, por ser algo novo”, comentou.

Diferente de sua história com a música, que foi descoberta apenas este ano, Natália tem uma forte ligação com a dança desde que era criança. “Sempre gostei muito de dançar, desde pequena. Em 2017, a vontade foi tão grande que fui até a Juliana Ribeiro, que na época estava responsável pelo Grupo da Cultura, e pedi para participar do grupo de dança, ela me recebeu de braços abertos e me encaixou em algumas danças”, disse.

“Desde então, faço parte do Grupo de Dança da Cultura, participando de eventos executados na cidade, como por exemplo a Festa das Nações, Parada de Natal e Formatura das Escola Municipais. Eu amo dançar, pois a dança ultrapassa todas as barreiras: sociais, étnicas, pessoais, ela transforma, é o momento em que expresso meus sentimentos através dos movimentos”, completou.

Ela contou como foi a decisão de fazer parte dos grupos da Cultura. “Decidi participar do Grupo de Dança da Cultura, pois sempre gostei de dançar e resolvi assumir um desafio que foi dançar em apresentações frente a multidões de pessoas, pois apesar de não parecer, sou tímida para me apresentar em público. Quanto ao grupo de canto, recebi o convite do Lucas Buzato, coordenador geral da festa, para fazer uma apresentação cantando com o Grupo da Música e pensei: ‘por que não?’. E assim, parti para mais um desafio”, contou.

A dançarina e cantora contou qual a expectativa para a 22ª Festa das Nações. “Será um evento com performances envolventes, cheias de energia e que cativam o público. As pessoas esperam ver coreografias bem ensaiadas de todos os grupos e das escolas também. O público pode esperar figurinos impressionantes e uma conexão com a música que traga emoção e entusiasmo. Podendo incluir um clima de diversão e descontração, onde todos apreciam a espontaneidade e o esforço dos integrantes dos grupos”, adiantou.

“Este ano teremos apresentações maravilhosas (como todos os outros anos), mas acho que neste em especial, trará um pouco de nostalgia nas pessoas de uma forma muito boa. Acredito que todos vão amar as apresentações”, completou.

Natália também pontuou sobre a importância de incluir novas vozes no evento. “É sempre bom ter novas pessoas cantando nestes eventos, pois vejo como uma forma de cada um expor de uma maneira agradável seu talento ao público. Sabendo que incluir novas vozes é fundamental, pois elas trazem diferentes experiências, pontos de vista e ideias, o que enriquece o conteúdo e a dinâmica do evento, o evento se torna mais inclusivo e representativo de diferentes grupos e comunidades, traz maior engajamento do público, traz novas ideias e abordagens e fortalece a comunidade promovendo a colaboração e a troca de conhecimento entre diferentes pessoas e grupos”, finalizou Natália.

Fotos: arquivo pessoal/vargembaladas