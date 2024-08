Tríduo da família em honra a Santa Filomena termina no domingo

O tríduo da família em honra a Santa Filomena, realizado pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida teve início na quinta-feira, dia 8, com o tema central ‘Com Santa Filomena, queremos construir e viver a santidade em nossas famílias’.

Neste sábado, dia 10, o tríduo será às 19h, com o celebrante padre Antônio José Carossi, pároco da igreja. A pregação será feita por Ana Lucia Fioretti, da Paróquia Sant’Ana. O tema será ‘A Família que reza unida permanece unida (Papa Francisco)’ e a responsabilidade da liturgia é da equipe de Santa Filomena. A entrada da imagem será feita por padrinhos, madrinhas e crismandos, que serão também apresentados e receberão bençãos.

No domingo, dia 10, Dia dos Pais, é também o Dia de Santa Filomena. Com o tema central ‘Com Santa Filomena, queremos construir e viver a santidade em nossas famílias’, haverá missa às 7h, com o padre Gilberto, o vigário. A liturgia será de responsabilidade da equipe de Santa Filomena e a entrada da imagem da santa será feita por família.

Às 9h, a missa será celebrada pelo padre Antônio Carossi e a responsabilidade da liturgia será da catequese paroquial. Haverá entrega do óleo, pulseiras e medalhas de Santa Filomena para padrinhos e madrinhas de oração. A entrada da imagem será com pais da catequese, que receberão as bênçãos.

Às 18h, haverá missa e encerramento do Tríduo, com orações de cura e libertação e também benção do Santíssimo, com o padre Antônio Carossi. A liturgia é de responsabilidade da equipe de Santa Filomena e na ocasião haverá entrega do óleo, pulseiras e medalhas de Santa Filomena para padrinhos e madrinhas de oração. A imagem entrará com artesãs de Santa Filomena e novos membros da equipe de Santa Filomena serão instituídos.

Caminhada de Santa Filomena

A Caminhada de Santa Filomena será no domingo próximo, dia 18. A saída do Monumento de Aparecida da Via Crucis será às 17h30, com chegada na 9ª estação, na Gruta de Santa Filomena na Via Crucis.

Na data, às 18h, haverá missa de encerramento dos festejos de Santa Filomena, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, onde a liturgia será de responsabilidade da equipe de Santa Filomena. “Que Santa Filomena e a Mãe Aparecida abençoe nossas Famílias; são os votos da Equipe de Santa Filomena, Pe. Gilberto e Pe. Antonio”.