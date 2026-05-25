Casarão de 1911 cede lugar a barracão comercial em Vargem

Em dezembro de 2024, Vargem Grande do Sul perdeu uma referência do seu passado cafeeiro. O casarão que pertenceu à família Cossi, na esquina da Avenida Regato com a Rua Coronel Lúcio, ao lado do Supermercado União, foi demolido no dia 29 daquele mês. Pouco mais de um ano após a derrubada do imóvel, um barracão comercial está em construção no terreno que abrigava o casarão.

Erguido em 1911 com projeto e construção de Miranda e Fontão, o imóvel de estilo alemão era considerado um retrato do progresso da cidade no início do século passado. Em 1964, foi adquirido da viúva do Major Antônio Oliveira Fontão pelo empresário Hildebrando Cossi, que promoveu uma ampla reforma, com troca de pisos e substituição das janelas de madeira por esquadrias de ferro, preservando, porém, todas as características originais da construção. A família se mudou para o casarão em 1967.

Hildebrando viveu no imóvel até dezembro de 1994, quando faleceu. Os filhos Hildebrando Filho, Antônio Paulo, José Geraldo e Maria Nereide continuaram zelando pela propriedade após sua morte. Posteriormente, o imóvel foi vendido aos proprietários do Restaurante Varanda, que planejavam revitalizá-lo, mas o projeto não se concretizou. O casarão foi vendido novamente e então demolido.

A perda não passou sem resistência. Nas redes sociais, muitos internautas lamentaram a derrubada de mais esse ponto histórico, enquanto alguns defenderam o direito dos proprietários de desenvolverem seus projetos no local. Houve também manifestações pedindo para que o poder público municipal elaborasse uma legislação para proteger os poucos prédios remanescentes na cidade.

Houve também uma mobilização no Legislativo. Os vereadores Felipe Gadiani (PSD), Gustavo Bueno (PL) e Vanessa Martins (PL) apresentaram um projeto de lei para proteger o patrimônio histórico do município, mas a proposta foi arquivada no início de 2025. A justificativa foi de que a iniciativa caberia ao Poder Executivo e, até o momento, nenhuma medida foi tomada pela prefeitura.

Por décadas, o casarão foi uma das construções mais imponentes do Centro de Vargem Grande do Sul. A arquitetura de influência alemã, com suas linhas simétricas, varanda no andar superior e detalhes em alvenaria, destacava-se na paisagem urbana e era reconhecida pelos moradores como símbolo de uma época em que a riqueza gerada pelo café transformou a cidade. O imóvel atravessou mais de um século praticamente intacto em suas características originais, resistindo às transformações que foram gradualmente apagando outros vestígios daquele período da história local.