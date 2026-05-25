Casa da Cultura exibe filme gratuito nos dias 28 e 29

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul convida a população para mais uma edição do projeto Pontos MIS, realizado em parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Nos dias 28 e 29 de maio, a Casa da Cultura, na Rua Major Corrêa, 505, no Centro, receberá sessões gratuitas do filme “A Natureza das Coisas Invisíveis”, dirigida por Rafaela Camelo, com exibições às 9h e às 14h.

Com classificação indicativa de 12 anos, o longa foi exibido no Festival de Berlim e vencedor do prêmio para melhor filme de estreia no Frameline, além de ter sido eleito pela crítica como o melhor filme brasileiro na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo no ano passado. O filme acompanha duas crianças, Glória e Sofia, que, durante as férias, constroem uma forte amizade enquanto vivem experiências que transformam a forma como enxergam o mundo e as pessoas ao redor. A história é descrita pelos organizadores como sensível e emocionante, com temas de amadurecimento e descobertas da infância.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas com antecedência pelo WhatsApp (19) 99305-8546. O projeto Pontos MIS tem como objetivo ampliar o acesso ao cinema e à cultura, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer produções cinematográficas sem custo.