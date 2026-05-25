Clínica veterinária castra 86 animais em dois dias

A Clínica Veterinária Municipal Antônio Bertoloto realizou mais uma ação de castração de animais de pequeno porte nos dias 4 e 5 de maio. No total, foram atendidas 41 fêmeas felinas e 45 fêmeas caninas, seguindo a lista de espera do serviço.

Os procedimentos foram viabilizados por meio de emenda impositiva da Câmara Municipal, que destinou recursos à contratação de serviço terceirizado de castração. A medida complementa a capacidade já oferecida pela clínica e tem como objetivo agilizar o atendimento à demanda reprimida.

O serviço é dividido em blocos ao longo do ano, e novas ações estão previstas conforme o cronograma. A clínica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua João Batista de Andrade Melo, 85, ao lado do Centro de Especialidades Médicas. Consultas e castrações de cães e gatos são realizadas mediante agendamento pelo telefone 3641-1015, que atende também por WhatsApp.