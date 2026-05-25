Pedagoga vargengrandense lança livro na Casa da Cultura

A pedagoga vargengrandense Cláudia Bertolotto é uma das 22 coautoras do livro “Asas de Aço”, da editora Lisboa, que reúne histórias reais de mulheres marcadas pela superação, resiliência, fé e determinação. Neste sábado, dia 23 de maio, a partir das 10h, ela participará de uma sessão de autógrafos na Casa da Cultura, localizada na Rua Major Corrêa, 505, no Centro de Vargem Grande do Sul, durante o lançamento do livro na cidade.

Com carreira dedicada à educação, Cláudia atuou como diretora de escola, coordenadora e orientadora educacional antes de se aposentar em 2024, encerrando suas atividades em dezembro de 2025. O convite para integrar o projeto veio de uma amiga da época da faculdade, e resultou na participação da vargengrandense em uma das 22 narrativas que compõem o livro.

O lançamento oficial aconteceu no último sábado, dia 16 de maio, na Livraria Leitura do Shopping Dom Pedro, em Campinas. Durante a cerimônia, as coautoras receberam o Diploma de Acadêmica concedido pela Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Letras y Artes (AHBLA). A noite também trouxe o anúncio de que a obra será adaptada para um documentário.