Vargem registra saldo positivo em geração de empregos em março

Cidade se destaca na região, ao lado de Aguaí, com mais vagas abertas do que fechadas; outras cidades tiveram saldo negativo

Após registrar saldo positivo na geração de empregos em janeiro e fevereiro, a região de São João da Boa Vista fechou março com retração de 392 vagas formais. Os dados são do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego no último dia 30. Apesar do resultado negativo no mês, o saldo consolidado do ano segue positivo, com 288 postos de trabalho criados no primeiro trimestre. Vargem Grande do Sul, ao lado de Aguaí, foram as cidades a terem saldo positivo entre os desligamentos e novos postos de trabalho.

O levantamento considera a diferença entre contratações e demissões em sete municípios da região: Aguaí, Casa Branca, Espírito Santo do Pinhal, Mococa, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e Vargem Grande do Sul. Os dados coletados junto às empresas consideram informações do eSocial, Caged e Empregador Web e abrangem apenas o setor privado com carteira assinada, isto é, não incluem empregos informais.

A indústria voltou a se destacar como principal motor da geração de empregos na região. Em março, o setor industrial foi o único com saldo positivo, abrindo 170 vagas nos sete municípios analisados. Com isso, o acumulado do ano chegou a 572 novos postos de trabalho, resultado superior ao total geral da região no período.

Para o diretor titular do Ciesp São João da Boa Vista, Luís Otávio de Mendonça Castilho, o resultado de março interrompe uma sequência positiva importante, mas não altera a tendência observada no acumulado do ano. “O saldo negativo de março acende um sinal de atenção, principalmente porque o cenário econômico ainda é marcado por muitas incertezas. Ao mesmo tempo, o desempenho da indústria mostra que o setor continua exercendo papel estratégico para sustentar a atividade econômica e os empregos formais na região”, afirma.

Para ele, os números registrados ainda mostram uma movimentação relativamente pequena do mercado de trabalho, muito ligada ao turnover natural das empresas. “É uma oscilação que, estatisticamente, ainda pode ser considerada pouco significativa diante do volume total de empregos da região”, avalia.

Vargem e região

Entre os municípios da regional, Aguaí liderou a geração de empregos em março, com saldo de 98 vagas. O resultado foi fortemente influenciado pela indústria, que abriu 70 novos postos de trabalho, além de contribuições positivas da agropecuária (+12), construção (+7) e serviços (+8). No acumulado do ano, a cidade abriu 131 postos de trabalho.

Vargem Grande do Sul também apresentou saldo positivo no mês, com abertura de 24 vagas formais, resultado de 322 admissões e 298 desligamentos. O desempenho foi puxado principalmente pelos setores de serviços (+13), construção (+12) e indústria (+3), enquanto agro e comércio tiveram saldo negativo em março. Somando os três primeiros meses de 2026, a cidade lidera a geração de empregos na região, com 367 vagas abertas.

Na outra ponta, Mococa registrou o pior resultado da regional, com fechamento de 304 vagas. A retração foi fortemente impactada pela agropecuária (-250) e pela construção civil (-72), embora a indústria (+28) e os serviços (+29) tenham apresentado desempenho positivo.

Casa Branca encerrou março com saldo negativo de 115 empregos, que representa a diferença entre as 299 contratações frente a 414 demissões. O resultado foi influenciado principalmente pela agropecuária (-75) e pelos serviços (-57). Ainda assim, a indústria local abriu 12 vagas no período. No consolidado do ano, a cidade enfrenta desafios com o fechamento de 288 postos de trabalho, sobretudo no agronegócio.

Espírito Santo do Pinhal teve saldo negativo de 49 empregos em março. Apesar disso, a indústria apresentou forte desempenho, com abertura de 59 vagas, amenizando as perdas registradas principalmente no setor de serviços (-78). Já no acumulado do ano, Pinhal tem saldo positivo de 195 empregos, o que revela que a cidade mais contratou do que demitiu no primeiro trimestre de 2026, sendo a terceira da região na geração de empregos no período.

São João da Boa Vista fechou o mês com saldo negativo de 33 empregos, resultado de 862 admissões e 895 desligamentos. A indústria local teve leve saldo positivo, com abertura de três vagas, enquanto serviços (-14), construção (-11) e comércio (-8) puxaram o resultado para baixo. No acumulado do ano, contudo, o saldo está positivo, já que a cidade abriu 45 postos de trabalho com carteira assinada.

E São José do Rio Pardo registrou fechamento de 13 vagas formais em março. O município teve saldo positivo na agropecuária (+39) e nos serviços (+16), mas o resultado foi impactado principalmente pelo comércio, que fechou 57 postos de trabalho. No consolidado do ano, Rio Pardo continua com saldo positivo de 296 vagas, o que significa mais contratações do que demissão no período.