Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Maria de Lourdes Marquesi Gelabert, aos 89 anos de idade, no dia 5 de agosto. Viúva de Antônio Sala Gelabert; deixou as filhas Maria da Graça e Ana Lídia; o genro Ângelo; netos e bisnetos. Seu corpo foi cremado no dia 6 de agosto, no Crematório Eco Parque em Santo Antônio da Posse.

Faleceu Maria Aparecida Luiz Ferreira, aos 92 anos de idade, no dia 2 de agosto. Viúva de Antônio Ferreira, conhecido com Botinha; deixou os filhos Sueli, Roseli, Joceli, Jocelino, Maria, Joana, Rosael, José Carmo, Augusta e Antônio Carlos; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 3 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a pastora Solange Aparecida Camareli, aos 48 anos de idade, no dia 8 de agosto. Deixou a mãe Luzia, o marido Carlos; o filho Jean; a nora Larissa; a neta Sofia e os irmãos Leonardo, José, Donizete e Rovilson. Foi sepultada no dia 9 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Waldir José dos Santos, aos 70 anos de idade, no dia 5 de agosto. Solteiro; deixou a irmã Marcília e sobrinhos. Foi sepultado no dia 5 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Anísio Pereira do Lago, aos 65 anos de idade, no dia 6 de agosto. Foi sepultado no dia 6 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Antônia Aparecida Moreira Abros Medeiros, aos 56 anos de idade, no dia 8 de agosto. Foi sepultada no dia 8 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Antônio José Ferreira, aos 73 anos de idade, no dia 4 de agosto. Deixou a esposa Vera Lúcia Espírito Santo Ferreira. Foi sepultado no dia 5 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Paulina Maria Constantino Peres, aos 86 anos de idade, no dia 5 de agosto. Deixou os filhos Renata, Rosangela, Rosivaldo, Rogério e Reginaldo; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 5 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Eurípides B. Mariano, aos 89 anos de idade, no dia 5 de julho. Deixou a esposa Edna Vanucci Mariano; os filhos Hesley, Luciley e Renata; genros; nora; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 6 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Vilma Vicente Genari, aos 78 anos de idade, no dia 5 de agosto. Deixou o marido Antônio Genari; os filhos Delci, Ana Paula e Ricardo; a nora Carla; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 6 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio Rosa de Lima, aos 74 anos de idade, no dia 6 de agosto. Deixou a esposa Estela e filhos. Foi sepultado no dia 6 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sérgio Coelho, aos 62 anos de idade, no dia 8 de agosto. Deixou os filhos Kaique e Sérgio Jr; as noras Raissa e Jayne; e netos. Foi sepultado no dia 9 de agosto, no Cemitério Municipal de Aguaí.

Faleceu Therezinha Aparecida Nascimento Silva, aos 81 anos de idade, no dia 9 de agosto. Deixa os irmãos Maria José, Olga, Renato e Sinézio; e sobrinho. Foi sepultada no dia 9 de agosto, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.