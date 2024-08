Os grandes nomes do Jazz: Gene Krupa

Gene Krupa (Eugene Bertram Krupa)

Nascimento: 15 de janeiro de 1909- Chicago (Illinois)

Falecimento: 16 de outubro de 1973, – Nova York (Yonkers)

Gene Krupa foi um influente baterista de jazz e compositor estadunidense, famoso por seu estilo enérgico e extravagante.

Seu solo de baterista na gravação de Benny Goodman em 1937 de “Swing, swing, swing”, elevou o papel de baterista de um acompanhante para um importante: voz solo na banda.

Krupa é considerado “o pai da bateria moderna”. Em dezembro de 1934, ele se juntou à banda de Benny, Goodman, onde seu trabalho de baterista o tornou uma celebridade nacional.

Norman Granz contratou Krupa e o baterista Buddy Rich para seus shows de jazz na filarmônica.

Os dois bateristas se apresentaram no Carnegie Hall em setembro de 1952 e foram lançados pela verve como The Drum Battle.

Eles se enfrentaram em várias transmissões de televisão e outros locais e frequentemente faziam duetos semelhantes com o baterista Cozy Cole, Krupa e Rich gravaram dois álbuns de estúdio juntos: Krupa and Rich (Verve, 1955) e Burnin’ Beat (Verve, 1962).

Gene Krupa, somos gratos pela sua obra.

Salve Gene Krupa!!!

Raul Rodrigues Baía Filho