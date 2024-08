Painel: Retorno tranquilo

Esclarecimento

Após movimentações políticas principalmente nas convenções partidárias levando o nome do Banco Ortopédico do Rotary Club de Vargem Grande do Sul, o presidente Natalino Elídio da Silva Júnior publicou um esclarecimento nesta edição da Gazeta de Vargem Grande, na página 3 deste caderno. Na publicação, informa que a utilização do banco para fins políticos não apenas desvirtua a função original da instituição, mas também compromete a confiança e a integridade que devem ser preservadas em todas as ações voltadas para o bem comum.

Pedido

No esclarecimento, Natalino disse que a apropriação indevida de recursos e serviços destinados a ajudar a população para fins eleitorais é um ato que desrespeita a ética e a transparência que devem reger o processo democrático. “Exigimos que os candidatos cessem imediatamente qualquer tentativa de utilização do Banco Ortopédico do Rotary em sua campanha e que respeitem as normas e princípios que regem tanto a política quanto às atividades das organizações de apoio social”, finaliza.

Retorno tranquilo

Foi muito tranquila a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul após o fim do recesso. A sessão aconteceu na terça-feira, dia 6, sob a presidência da vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos) e contou com a presença de todos os vereadores.

É preciso cuidado

Com os trâmites para a eleição municipal deste ano iniciados, é preciso cuidado dos 13 vereadores que ocupam as cadeiras na Casa de Leis, principalmente durante a palavra livre das sessões da Câmara Municipal. Afinal, a tribuna não deve e não pode ser usada como palanque eleitoral. Há uma linha tênue em expressar suas opiniões ou fazer pedidos para a cidade e para a população vargengrandense e utilizar da oportunidade para atacar outros pré-candidatos, mesmo quando feito de maneira velada, ou fazer campanha eleitoral para si. É importante que os 13 vereadores se lembrem de não cruzar essa linha.