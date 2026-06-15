Convites para o Baile da Rainha 2026 já estão à venda

Já estão à venda os ingressos para o Baile da Rainha 2026 de Vargem Grande do Sul, evento que integra as comemorações da 50ª edição da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda Salgateria Nira e SBB.

As inscrições para compor a nova corte chegaram ao fim nesta sexta-feira, dia 12 de junho, e a responsável pelos trabalhos de preparação das candidatas, Rúbia Rafaela Ribeiro de Mello Bedin, informou à Gazeta de Vargem Grande que, até o fechamento desta edição, 30 candidatas haviam se inscrito para participar da disputa. Segundo ela, os ensaios terão início em 1º de julho.

Rúbia também relembrou sua trajetória no concurso e o envolvimento com os desfiles que antecederam sua atuação como preparadora. Ela contou que participou da disputa pela primeira vez em 2004, sem conquistar o título. Em 2005, voltou a competir e empatou com a então rainha. No ano seguinte, passou a faixa de princesa e, em 2007, conquistou o título de Rainha da Romaria. Em 2008, após passar a faixa, sofreu um acidente e precisou se afastar dos desfiles. Ainda assim, continuou participando de eventos e concursos de beleza em outras cidades.

A partir de 2009, Rúbia passou a acompanhar os desfiles como espectadora e a auxiliar candidatas de maneira informal. Entre 2009 e 2013, ajudava as participantes com orientações sobre figurinos, acessórios e combinações de cores para a confecção das roupas típicas da época. Segundo ela, o trabalho era voltado principalmente à composição visual das candidatas, sem foco específico na passarela.

O interesse pela preparação técnica surgiu em 2014, quando orientou sua primeira candidata, Isabela Galles. Rúbia relembra que realizava os ensaios em casa, ensinando postura, caminhada e comportamento diante dos jurados. A experiência despertou nela a vontade de se dedicar à preparação das concorrentes.

Nos anos seguintes, vieram novas conquistas, entre elas a de Beatriz Lourenço, também preparada por Rúbia. Com o aumento da procura por orientações, ela passou a investir em estudos na área e, posteriormente, iniciou um trabalho de mentoria online voltado à passarela. Atualmente, ela atua há três anos nesse formato, auxiliando candidatas na preparação para concursos e desfiles.

Baile da Rainha

O baile de escolha da Rainha acontecerá no dia 11 de julho de 2026, a partir das 20h, na SBB, em Vargem Grande do Sul. Na ocasião, serão eleitas a Rainha, a 1ª Princesa, a 2ª Princesa e a Madrinha da festa. A programação também contará com shows das duplas Renato e Giovanelli e Rodrigo Neves & Maycon Violeiro.

Em contato com a reportagem, o presidente da comissão organizadora, Prates, afirmou que a edição deste ano terá novidades em razão da celebração dos 50 anos da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. A premiação total será de R$ 10 mil, valor que será partilhado entre as vencedoras das categorias Rainha, 1ª Princesa, 2ª Princesa e Madrinha, conforme previsto no regulamento do concurso.