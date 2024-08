Operação prende casal que traficava em casa

Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, na sexta-feira, dia 9, pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, por volta das 13h40, no bairro Cohab III.

A equipe da PM, junto com os investigadores da Polícia Civil Roberta e Felipe realizaram uma ação conjunta no combate ao tráfico de drogas que estaria ocorrendo em uma casa no bairro. As equipes já haviam recebido algumas denúncias sobre a venda de entorpecentes no imóvel onde reside um casal.

O local estava sendo monitorado por policiais civis e a equipe tomou conhecimento que, momentos antes, um rapaz que é usuário de drogas havia acabado de ir até o portão da residência e realizado uma transação típica de tráfico de drogas, recebendo algo e colocando em seu bolso.

A mulher foi chamada e informou que possuía apenas uma porção de maconha para o seu uso, autorizando que as equipes realizassem buscas no imóvel, inclusive mediante assinatura de termo de autorização. No armário da cozinha, em uma xícara, foi apreendida a quantia de R$ 357,00 dentro de potes.

Dentro de um espremedor de frutas, foi localizada uma porção de maconha e um ziplock de cocaína embalados para a venda, atrás de um quadro haviam 14 pinos de cocaína, em cima da pia encontraram um caderno e uma folha com anotações relativas ao tráfico, além de duas pedras de ‘crack’ e uma munição de calibre 22, marca CBC.

No quarto, foram localizados um rolo de fita crepe, duas tesouras e diversas embalagens plásticas de ‘geladinho’, geralmente utilizadas para embalar drogas, além de uma balança com resquícios de drogas, que estava dentro de um videocassete.

Com a mulher, encontraram um celular da marca Motorola e, quando questionada, disse que estava traficando com o seu companheiro. Assim, os policiais foram ao local de trabalho do rapaz, no bairro Santa Marta.

Ele também informou que as drogas localizadas eram para o tráfico e, com ele, foi encontrado apenas seu celular. A dupla recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, onde o delegado ratificou a voz de prisão e registrou o boletim de ocorrência.

Na delegacia, o peso dos entorpecentes se deu em 0,001 quilo de crack, 0,015 quilo de cocaína, 0,012 quilo de maconha. A munição de calibre 22 foi apreendida para ser encaminhada à perícia, a fim de verificar a potencialidade lesiva, bem como todos os apetrechos.