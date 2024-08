Editorial: Finalmente, novo PPA é entregue à população

Referência de atendimento de emergências médicas em Vargem Grande do Sul, o Posto de Pronto Atendimento (PPA) Alfeu Rodrigues do Patrocínio permaneceu os últimos quatro anos funcionando provisoriamente no Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita, ao lado do Hospital de Caridade. A reforma do antigo prédio começou em julho de 2020 e foi concluída somente neste ano.

Nesta última quinta-feira, dia 15 de agosto, em uma solenidade que contou com a participação de centenas de pessoas, entre elas, familiares do ex-prefeito Alfeu, que dá nome ao prédio, o novo PPA foi entregue ao povo vargengrandense. Os atendimentos estavam previstos para começar na madrugada deste sábado, dia 17, após a conclusão desta edição da Gazeta de Vargem Grande.

Inaugurado no início da década de 1990, na gestão do ex-prefeito José Carlos Rossi, o PPA foi construído quando a cidade possuía cerca de 31 mil habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística realizado em 1991. O município foi crescendo e agora com mais de 40 mil habitantes, o antigo PPA já não supria mais as necessidades da população. Além disso, o prédio, com mais de três décadas, também precisava de adequação e modernização.

Assim, as obras foram iniciadas em julho de 2020, pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes. O projeto inicial, orçado em R$ 368 mil na época, contemplava a ampliação e adequação da sala de recuperação, do hall de entrada e recepção, a retirada da marquise da entrada principal e execução de nova cobertura para entrada de ambulâncias, a reforma do telhado, remodelagem da fachada e pintura, entre outros serviços.

A pandemia da Covid-19 trouxe uma série de problemas, como o encarecimento de materiais de construção, rescisão de contrato com a construtora que iniciou as obras, necessidade de atualização do projeto, que levaram à suspensão da reforma em 2021. Os trabalhos foram retomados em 2022 e a obra foi concluída este ano.

O PPA foi praticamente reconstruído e conta agora com entrada separada para atendimentos em pediatria, com dois consultórios, e para a população adulta, também com dois consultórios, entre outras melhorias, como novos equipamentos e mobiliários, um gerador de energia para evitar a suspensão do atendimento em caso de interrupção de fornecimento de eletricidade.

A prefeitura acertou em reformar a unidade de saúde, que é referência na cidade. A população vai contar agora com um novo PPA, novas salas de observação e de aplicação de soro e medicamentos, novas recepções e salas de acolhimento. A expectativa é que o serviço prestado aos vargengrandenses seja de excelência. A obra demorou para ser entregue e a cobrança por um serviço cada vez de melhor qualidade será alta.