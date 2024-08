Rotary comemorou Dia dos Pais em festiva especial

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul realizou a sua tradicional Reunião Festiva em homenagem aos pais, na noite de terça-feira, dia 13, no Salão de Festas do Centro Pastoral São Benedito, com a presença dos rotarianos, familiares e convidados.

O presidente do Rotay Club Natalino Elidio da Silva Júnior e a presidente da Casa da Amizade Márcia Guilhermoni Elidio da Silva reuniram os membros para comemoração do Dia dos Pais.

As senhoras da Casa da Amizade ficaram responsáveis pela arrumação do Salão de Festas e organizaram uma linda homenagem chamada Abraço Eternizado. Nesta emocionante homenagem, os filhos pintaram seus braços e abraçaram os pais deixando eternizado esse momento. Os pais também foram presenteados com uma tábua de corte personalizada.

Após as homenagens, as famílias presentes participaram de um jantar festivo servido pelo Restaurante Wanda.

Fotos: Rotary Club