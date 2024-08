Após cirurgia e recuperação, Lobo Guará foi solto em Aguaí

Na tarde de terça-feira, dia 13, um Lobo Guará retornou para seu habitat em Aguaí. O lobo guará foi solto em uma mata ciliar em uma fazenda em Aguaí, após passar cerca de 42 dias em tratamento e recuperação na ONG Mata Ciliar de Jundiaí, com acompanhamento da ONG Projeto Jurema do município em questão.

O animal havia sido atropelado na rodovia de Aguaí e resgatado pelo policiamento ambiental do 2º Pelotão, da 2ª Cia, do 5º BPMAmb e, encaminhado para Jundiaí, onde passou por cirurgia.

A soltura foi realizada com apoio dos policiais militares ambientais, Cabo PM Rodrigo e Soldado PM Mônica, do 2º Pelotão, comandado pelo Tenente PM Laurindo.

Polícia Militar Ambiental