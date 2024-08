Pai foi preso por gravar imagens íntimas da filha de 11 anos

Um homem foi preso no Jardim Dolores, no domingo, dia 11, por gravar imagens íntimas de sua própria filha de 11 anos. A Guarda Civil Municipal foi acionada após a criança informar que entrou no banheiro para tomar banho e viu o celular do pai gravando.

A mãe da garota confirmou que o celular estava no banheiro e também conseguiu acessar o vídeo, que mostrava o pai tentando justificar a ação à mulher.

No local, a GCM verificou a denúncia, mas o acusado já havia ido trabalhar. A equipe foi até o local de trabalho dele, mas o mesmo negou as acusações.

Ele foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista. A autoridade policial de plantão ratificou a prisão do homem pelo Artigo 240 do Código Penal, que trata da produção de conteúdo pornográfico envolvendo menores. O rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça.