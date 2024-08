Justiça julga improcedente denúncia de Toninho da TV Vargem contra Celso Ribeiro e Guilherme

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande apurou que a juíza eleitoral Marina Silos de Araújo julgou improcedente a denúncia feita por Antônio Hernandes, mais conhecido como Toninho, proprietário da TV Vargem, contra os atuais candidatos a prefeito e vice, Celso Ribeiro (Republicanos) e Guilherme Nicolau (MDB) devido ao vídeo lançado em julho onde Celso Ribeiro e Guilherme anunciam sua união e várias pessoas manifestam sua satisfação com o ato nas redes sociais.

Não se sabe qual foi a intenção do repórter Toninho, uma vez que politicamente se diz neutro, ao alegar na Justiça que ambos estavam fazendo propaganda eleitoral antecipada.

Também denunciou que em agosto, Celso Ribeiro postou fotos da sua convenção partidária em seu Facebook.

Segundo apurou o jornal, Toninho só teria denunciado Celso Ribeiro e Guilherme, ignorando os outros candidatos que teriam feito postagens semelhantes.

É do conhecimento de todos a grande ligação que Toninho mantém com o vereador e delegado Celso Itaroti, que até recentemente era pré-candidato a prefeito por Vargem Grande do Sul.

A Justiça Eleitoral analisou as denúncias e as julgou improcedentes.

Segundo os responsáveis pela campanha de Celso Ribeiro e Guilherme Nicolau, os candidatos continuam com o trabalho sério e compromissos assumidos com Vargem Grande do Sul.

Sobre o vídeo denunciado, afirmaram que estão divulgando novamente para que todos possam tomar conhecimento de toda a história da campanha que os candidatos da Coligação “Estamos no caminho certo, Vargem não pode parar!” estão fazendo.