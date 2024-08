Uma história de amor no palco da Festa das Nações

Os duetos românticos protagonizados por Aline Morgado de Oliveira e Leandro Aparecido de Oliveira já são figurinha carimbada na Festa das Nações e, desde o primeiro ano, em 2022, são aguardados pelo público que canta junto e se emociona com o casal.

A 22ª Festa das Nações acontece nos dias 5, 6, 7 e 8 de setembro, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz. Os números especiais do Grupo da Cultura já estão sendo preparados e ensaiados há alguns meses, assim como os números que serão apresentados por escolas, entidades, clubes e academias.

Com músicas, danças e comidas típicas de diversos países, na quinta e sexta-feira, dias 5 e 6 de setembro, o evento começa às 19h, no sábado, dia 7, às 20h, e no domingo, dia 8, será às 15h e às 20h.

Aline tem 33 anos, é coordenadora de suprimentos e está junto com o assistente de logística Leandro, de 41 anos, há 4 anos e meio. Além de abrilhantar a Festa das Nações e mostrar ao público um pouquinho do amor que sentem um pelo outro, o casal apaixonado também canta em casamentos há 8 anos.

À Gazeta de Vargem Grande, o casal contou que a história de amor surgiu de uma linda amizade. “Em 2016, um amigo em comum, o Eder, que atualmente também é cantor da festa das nações, nos chamou para tocar em um evento da igreja e foi assim que nos conhecemos e construímos uma grande amizade”, comentaram.

Alguns meses, conforme contaram, o casal começou a tocar e cantar junto em um grupo de oração. “A partir de lá começamos também a tocar em alguns casamentos. E em 2021 começamos a namorar, fundando o ‘Trilha do Sim’, músicas para casamentos”, informaram.

Em 19 de fevereiro de 2022 eles se casaram e, no casamento, Aline surpreendeu Leandro ao cantar uma música de autoria própria, com o nome ‘Trilha do Sim’, em homenagem a ele. “Foi muito emocionante”, disseram.

Aline participa da Festa das Nações há 15 anos, quando subiu ao palco pela primeira vez com sua amiga Luana e com Juninho com a música ‘Brazil’. Já Leandro, participa do evento há 6 anos.

O casal surpreende e emociona o público da festa com duetos românticos e apaixonados desde 2022. Já apresentaram ‘Nuestra Canción’ em 2022, ‘Vejo Enfim a Luz Brilhar’ em 2023 e, em 2024, a dupla apresentará ‘Aimer’, de Romeu e Julieta. “Para nós é muito fácil e prazeroso apresentar os duetos românticos pois é muito além de uma interpretação, há muita verdade no que cantamos e o brilho no olhar sempre é muito sincero. Além de cantar, nós vivemos a música. Tudo flui de modo natural e as pessoas percebem isso e vem comentar conosco, adoramos receber o carinho de todos”, comentaram.

Esse ano, Aline e Leandro participarão de dois números na festa. Ao jornal, falaram sobre como está a expectativa para o evento. “A expectativa está grande, por mais que sejam anos de Festa, sempre há um frio na barriga, ainda mais no ano em que a cidade completa 150 anos. Será uma festa histórica”, disseram.

Os ensaios, segundo informaram, estão a todo vapor. “Vemos a extrema dedicação dos cantores da Cultura que há 6 meses já estão ensaiando. Esse ano apresentaremos um número romântico de Romeu e Julieta, escolhido carinhosamente pelo Lucas Buzato, que sempre busca canções emocionantes para cantarmos. E também cantaremos Índia, versão em Espanhol, de Nora Ney”, completaram.

Para Aline e Leandro, a Festa das Nações é uma festa que abraça a todos. “É um lugar agradável para se estar, para conhecer novas culturas, comidas típicas e prestigiar as danças, canções e interpretações de altíssima qualidade! É um grande orgulho para nós poderrmos dizer que fazemos parte”, finalizaram.

Fotos: Arquivo Pessoal