Painel: Futuro canil

Placa

A placa da inauguração do Posto de Pronto Atendimento (PPA) Alfeu Rodrigues do Patrocínio foi motivo de burburinhos entre apoiadores de candidatos a eleição à prefeitura de Vargem. Mas não a placa da reforma entregue pela gestão Amarildo Duzi Moraes (PMDB) nesta última quinta-feira, dia 15, e sim a placa da inauguração 1992.

Sã e salva

Houve quem dissesse que a placa descerrada na gestão de José Carlos Rossi, atual candidato a prefeito pelo PSD, não seria mantida no prédio. Mas para surpresa de poucos, ela estava lá, sã e salva, fixada em uma das paredes do novo PPA. O próprio ex-prefeito Rossi fez questão de filmar a placa e postar em suas redes sociais.

Futuro canil

Amarildo voltou a postar em suas redes sociais a área onde será construído o futuro canil municipal. A área fica ao lado da rodovia SP-215 e mede 10 mil metros quadrados. O prefeito explicou que o terreno já foi nivelado e que já há parte do recurso para a construção do prédio que terá capacidade para 300 animais. Atualmente, o canil que está sob responsabilidade da Aama, abriga 150 animais e está em sua capacidade máxima. Em seu vídeo, Amarildo agradeceu ao Dr. Antônio Carlos Ranzani e sua esposa Isa, que junto de seus filhos, fizeram a doação da área destinada ao canil para a prefeitura.

Carreta para animais

Ainda em se tratando de animais, a prefeitura irá adquirir uma carreta para o transporte de animais de grande porte. As propostas das empresas interessadas em vender o equipamento para a municipalidade devem ser enviadas até o próximo dia 20.

DivulgaCand

O Tribunal Superior Eleitoral já disponibilizou os dados de todos os candidatos que inscreveram seus nomes para as eleições 2024. Na sexta-feira, dia 16, todas as candidaturas ainda estavam aguardando julgamento, mas já é possível ter uma prévia dos perfis e dados de biografia dos postulantes aos cargos eletivos em Vargem Grande do Sul. Um dado interessante a se ver é a declaração de patrimônio dos candidatos. Quem tiver curiosidade, é só acessar a página https://divulgacandcontas.tse.jus.br e procurar Vargem Grande do Sul. A Gazeta vai publicar uma reportagem completa sobre os candidatos e seus perfis.