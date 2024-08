PPA foi reinaugurado

A reforma do Posto de Pronto Atendimento-PPA “Alfeu Rodrigues do Patrocínio” teve início em julho de 2020 e o local foi reinaugurado na última quinta-feira, dia 15 de agosto, a partir das 19h. O PPA foi construído e inaugurado em 1992, na gestão do ex-prefeito José Carlos Rossi, e revitalizado na atual administração do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB).

Entre as melhorias, o PPA passou por ampliação e adequação da sala de recuperação; do hall de entrada e recepção; a retirada da marquise da entrada principal e execução de nova cobertura para entrada de ambulâncias furgão; reforma do telhado; remodelagem da fachada, pintura, entre outros serviços. O engenheiro responsável pela obra foi Guilherme Renan Mendes de Oliveira.

Na última semana, foram dados os últimos retoques na reforma, o local foi limpo e os móveis e equipamentos foram instalados. Com a reforma, foi destinado um local especial para o atendimento às crianças, com médico pediatra atendendo 24h, e uma área foi reformada só para atendimento do pronto socorro para adultos.

O espaço agora com entrada separada para atendimentos em pediatria, com dois consultórios, e para a população adulta, também com dois consultórios, conta com outras melhorias como novos equipamentos e mobiliários, um gerador de energia para evitar a suspensão do atendimento em caso de interrupção de fornecimento de eletricidade.

Desde o início da obra, os atendimentos do PPA estão sendo realizados no Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita. O atendimento ao público no PPA revitalizado estava previsto para ter início no início da madrugada deste sábado, dia 17. No entanto, até o fechamento desta edição ainda não havia tido início.

A obra sofreu alguns atrasos que impossibilitaram que a reforma ocorresse antes. Além do aumento do valor dos materiais na pandemia da Covid-19, os atrasos se deram por motivos de problemas ocultos que não foram considerados na etapa de planejamento da obra, sendo identificados apenas após o início da execução do objeto. Esses problemas estruturais precisaram ser solucionados no decorrer da obra.

Durante a reforma, na remoção da antiga cobertura foi identificado avarias na laje existente, o que estaria comprometendo a estrutura da edificação e não suportaria a colocação de uma nova cobertura. Por se tratar de uma obra antiga, construída em trechos, a rede de água e esgoto também teve que ser refeita.

Após a inauguração, algumas pessoas questionaram se a troca do piso não havia sido realizada no local. Porém, durante a reforma, cerca de 600 metros quadrados do PPA foram refeitos da mesma forma que o antigo, utilizando granilite.

A reinauguração do PPA contou com a presença de centenas de pessoas, inclusive familiares do ex-prefeito Alfeu, que leva o nome do PPA. Durante a solenidade, a Orquestra Jovem de Vargem Grande do Sul, com o maestro César Augusto Cunha, se apresentou para os presentes.

Estiveram presentes o prefeito Amarildo e o vereador e ex-prefeito Celso Itaroti (PSD). O vice-prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), os vereadores da Câmara Municipal e demais candidatos à eleição deste ano não puderam estar presentes na cerimônia devido a Legislação Eleitoral.

Também compareceram a diretora do Departamento de Saúde, Maria Helena Zan, a diretora técnica do DRS XIV – Departamento Regional de Saúde de São João da Boa Vista, Patrícia Magalhães Teixeira, o delegado Eduardo Denadai Campos, o padre Gilberto do Prado, vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, o pastor Osni Cardoso da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, a superintendente do Conderg – Consórcio de Desenvolvimento da Região do Governo de São João da Boa Vista, Cristiane de Paiva Trevisan, e o coordenador de Saúde Mário Merlin, além de diversas autoridades municipais.

O deputado estadual Barros Munhoz foi convidado para a cerimônia e não pôde estar presente. Ele enviou um ofício agradecendo pelo convite e parabenizando o prefeito Amarildo pela importante obra. No entanto, o deputado esclareceu que não poderia estar presente devido a compromissos previamente assumidos e desejou um excelente evento.

Homenagem

Na ocasião, foi lida uma emocionante biografia do ex-prefeito Alfeu. Após, fizeram uso da palavra a diretora de Saúde Maria Helena Zan, a diretora técnica do DRS XIV – Departamento Regional de Saúde de São João da Boa Vista, Patrícia Magalhães Teixeira, e o prefeito Amarildo.

A filha do ex-prefeito Alfeu, Elisabeth Maria Fontão do Patrocínio recebeu um buquê de flores do prefeito Amarildo.

Em seguida foi feita a benção do prédio pelo padre Gilberto do Prado, vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, representando as igrejas católicas, e também pelo pastor Osni Cardoso da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, representando as igrejas evangélicas.

Com a presença do prefeito Amarildo, da diretora de Saúde Maria Helena e da filha de Alfeu, Elisabeth, foi descerrada a foto do ex-prefeito Alfeu e a placa da reinauguração do prédio, que estavam fixadas na parede. A placa da inauguração, realizada em 1992 pelo ex-prefeito Rossi, também segue instalada na parede.

Após, todos os presentes puderam conhecer as dependências do PPA reformado e participar do coquetel que foi servido à população.

Fotos: Reportagem

Quem foi Alfeu Rodrigues do Patrocínio

Alfeu Rodrigues do Patrocínio nasceu em Vargem Grande do Sul, dia 1º de março de 1923, filho de Patrocínio Rodrigues e Emília Rodrigues Peres (Dona Melica).

Casou-se com Maria Elisa Fontão Rodrigues com quem teve 2 filhos: Elisabete e Ricardo (falecido em acidente automobilístico aos 18 anos).

Era fazendeiro ligado à pecuária, mas a política estava em seu sangue. Era a sua vida e a ela se dedicou.

Eleito três vezes como prefeito da cidade, tinha apenas 32 anos quando assumiu a Municipalidade, sendo o prefeito mais jovem de Vargem Grande do Sul em seu 1º Mandato de 1956 a 1960.

Fez uma administração notável, deixando obras de infraestrutura de grande importância, como exemplo: Mercado Municipal (Mercadão); prédio da Escola Estadual “Alexandre Fleming”; construção de parte da Escola Estadual “Gilberto Giraldi”; arborização pública, dentre outras.

Nesta primeira gestão conquistou bom trânsito político tanto no âmbito estadual como também Federal.

O ex-presidente Jânio Quadros, por exemplo, na época em plena ascensão política, era seu amigo pessoal e se hospedou em sua fazenda por diversas vezes.

O seu 2º mandato foi de 1969 a 1972. Mesmo no rigor da ditadura Militar, época em que os recursos destinados aos Municípios eram muito escassos, fez uma administração marcada por grandes empreendimentos: prédio do Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita; início da pavimentação da cidade; iluminação pública com lâmpadas de mercúrio (centro e bairros); construção de mais 2 escolas Francisco Ribeiro Carril e a Escola de 1º grau construída em anexo ao Alexandre Fleming; fundação da Biblioteca Pública Municipal, dentre demais obras.

O 3º Mandato foi de 1983 a 1988. Já nos fins da ditadura militar, concorreu à Prefeitura no ano de 1982, numa eleição bastante disputada entre várias chapas, mas venceu com vantagem. Esta sua 3º gestão foi de grande prosperidade para a cidade: construção do Novo Fórum; asfalto nas ruas dos bairros; ampliação da captação, tratamento e reservatórios de água para o abastecimento público; remodelação do Bosque Municipal e aquisição dos animais para o futuro zoológico; construção e inauguração do Clube XXI de Abril; piscina da Cohab I; Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento; Ginásio Poliesportivo Municipal da Vila Santa Terezinha; as escolas municipais Profª. Darci Troncoso Peres de Carvalho, Prof. Henrique de Brito Novaes, Peixinho Dourado, Profa. Gilda Bastos; Escola Estadual José Gilberto Oliveira Souza; as creches: Irmã Gertrudes e início da Creche do Jardim Paulista “D. Anita” – Ana Domingos de Siqueira; somou esforços no asfalto das Estradas Vicinais Vargem a Itobi e Vargem a São Roque da Fartura; Museu Histórico “Prof. Henrique de Brito Novaes”; Casa da Cultura “Prof.ª Beatriz Defácio Corrêa Leite”; criação da Coordenadoria Municipal de Saúde; construção de 2 Postos de Saúde, o Dr. Arcelino Anadão no Jardim Paulista e o da Vila Polar, o Dr. Edward Gabrioli.

Sem contar a instalação de pontes, serviços de urbanização (praças, canteiros centrais, etc.), desapropriações e verbas destinadas a construção do Cemitério Parque das Acácias; Cohab Antônio Carril Filho (junto ao Jd. Fortaleza, concluída em 89), Cohab Cristiano Osório de Oliveira Filho”- COHAB III, junto ao Jd. São José, mais centenas de benfeitorias indispensáveis à infraestrutura de Vargem Grande ligadas às áreas da Saúde, Educação, Social, entre outras.

Sua política influenciou vários políticos vargengrandenses. Alfeu faleceu dia 19 de julho de 1991, aos 68 anos de idade em São José do Rio Pardo, deixando um vazio político em Vargem Grande do Sul que dificilmente será preenchido.