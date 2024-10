Confira os locais de votação em Casa Branca

Neste domingo, dia 6, acontecem as eleições municipais para escolher os próximos prefeitos e vereadores em todas as cidades. Casa Branca pertence à 39ª Zona Eleitoral, junto com Itobi e Santa Cruz das Palmeiras.

Em todo o país, as cidades passaram as últimas semanas sendo preparadas para as eleições.

Em Casa Branca, há 19.545 eleitores aptos e oito locais de votação. A cidade conta com 66 seções, incluindo os distritos Venda Branca e Lagoa Branca.

Os locais de votação em Casa Branca são E.E. Dr. Francisco Thomaz de Carvalho, ETE. Dr. Francisco Nogueira de Lima, E.E. Francisco Eugênio de Lima, E.E. Dr. Rubião Júnior, E.E. Prog Carlos Corrêa Mascaro e CAIC. Profª. Stela Stefanini Bacci.