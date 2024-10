Pesquisas indicam Celso Ribeiro como novo prefeito de Vargem

Candidato aparece com mais de 60% das intenções de voto

Há dois dias das eleições municipais que acontecerão neste domingo, dia 6 de outubro, duas novas pesquisas eleitorais foram realizadas em Vargem Grande do Sul entre os dias 29 e 30 de setembro e o resultado mantém o candidato Celso Ribeiro (Republicanos), que tem como vice Guilherme Nicolau (MDB) liderando as intenções de voto entre os entrevistados, mudando muito pouco das pesquisas anteriores.

As pesquisas foram feitas pelas mesmas empresas que registraram as anteriores e foram divulgadas pela Gazeta de Vargem Grande na edição do dia 14 de setembro. Em recente decisão da juíza eleitoral Marina Silos de Araújo, as pesquisas foram consideradas corretas e todos os veículos de comunicação do município poderiam divulgar os resultados que constam na Justiça Eleitoral e estão devidamente registrados.

A direção da Gazeta de Vargem Grande informa aos seus leitores que não foi ela que fez ou tão pouco encomendou as referidas pesquisas, cujos resultados são de responsabilidade das empresas que realizaram o trabalho em campo, cabendo ao jornal tão somente divulgar os resultados em respeito aos leitores, após solicitar às empresas a autorização para a divulgação.

As pesquisas foram feitas pela Quality Pesquisas e Assessoria Empresarial Eireli-ME, registrada na Justiça Eleitoral sob o nº SP- SP-04950/2024 e pela empresa Vitória Comunicação e Assessoria Empresarial Eireli-ME, registrada sob o n° SP-03253/2024.

A pesquisa da empresa Vitória Comunicação e Assessoria foi realizada nos dias 29 a 30 de setembro de 2024 e entrevistou 467 eleitores, com margem de erro de 4,5% em um coeficiente de confiança de 95%.

Ao ser perguntado “Se a eleição fosse hoje e esses os candidatos, em quem você votaria para prefeito”, na pergunta estimulada, Celso Ribeiro obteve 50,53% dos votos, Rossi (PSD), cujo vice é o empresário Juninho Ranzani (PSD) 15,84% e Magalhães (PL), que tem como vice o pastor Juliano (PP) aparece com 7,06%%. Leitores que se disseram Indeciso/Não sabe somaram 14,80%, já os que afirmaram votar Branco/Não quer opinar 11,77%. Nos votos válidos, (retirando os votos indecisos, brancos e nulos) Celso tem 68,80% Rossi 21,57% e Magalhães 9,63%.

Já a pesquisa realizada pela Quality Pesquisas e Assessoria Empresarial Eireli-ME, nos dias 29 e 30 de setembro de 2024, com 493 entrevistados constituído pelos eleitores registrados no município, com 16 anos ou mais, conta com uma margem de erro máxima prevista para o total da amostra de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Nela, Celso obteve 51,52%, Rossi 14,19% e Magalhães 7,50%. Indecisos foram 13,61% e Branco 13,18%.

Na pergunta “Se a eleição fosse hoje e esses os candidatos, em quem você votaria para prefeito”, nos votos válidos, (sem indeciso e branco), o candidato Celso Ribeiro obteve 70,36%, Rossi 19,39% e Magalhães 10.25%.

É possível consultar mais detalhes das pesquisas, como nomes dos responsáveis pelas estatísticas, os valores dos custos das pesquisas e quais as empresas que as contrataram no site do Tribunal Superior Eleitoral. Também fica detalhado a metodologia de pesquisa, como foi o plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado, intervalo de confiança e margem de erro.

É explicado ainda como é o sistema interno de controle e verificação da pesquisa, fiscalização de dados e do trabalho em campo. Também como determina a lei para o registro das pesquisas, está no site o questionário completo do que foi aplicado.

De acordo com o disponibilizado na página do TSE na Internet, o estatístico responsável pela pesquisa da Vitória Comunicação e Assessoria é Daniel Morais de Souza e o valor registrado foi de R$ 6 mil. Já a pesquisa da Quality, o estatístico é Leandro Vitral Andraos e o valor foi de R$ 5 mil.

Como da vez anterior, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande tomou conhecimento das pesquisas durante checagem de informações junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e entrou em contato com os responsáveis pelas empresas que realizaram as pesquisas, solicitando a autorização para publicação das mesmas, o que foi feito sem custos para o jornal. A publicação dos resultados se dá para que os leitores e também a população tenham acesso a essa fotografia do cenário eleitoral da cidade no momento da realização da coleta de dados entre os eleitores vargengrandenses, podendo mudar durante a votação.