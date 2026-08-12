Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Paulo Roberto Craveiro, aos 69 anos de idade, no dia 1º de agosto. Deixou o irmão Marcos; a cunhada Cláudia; sobrinhas e primos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Adir Megda Ribeiro, aos 75 anos de idade, no dia 2 de agosto. Residia na Cohab I; deixou a esposa Ana Lúcia Ribeiro; os filhos Paulo e Eduardo. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Marcos Roberto dos Santos, o Marquinho, aos 45 anos de idade, no dia 1º de agosto. Residia no Centro; deixou a esposa Gilvania Figueiredo dos Santos; filhos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Gabriela Jerônimo Vicente, a Biela, aos 81 anos de idade, no dia 3 de agosto. Residia no Centro; deixou a filha Andressa; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Lázaro Marino de Moura, aos 76 anos de idade, no dia 3 de agosto. Residia na Vila Polar; deixou a namorada Ivone; a enteada Andresa e a afilhada Helena. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Luís William de Albuquerque Filho, aos 69 anos de idade, no dia 4 de agosto. Deixou enteada; irmão e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Dirce Schiavo Zulato, aos 87 anos de idade, no dia 7 de agosto. Dirce residia na Vila Polar, era viúva de Lúcio Zulato, deixa o filho Antônio, a nora Beatriz, os netos Paulo Ricardo e Cecília e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Roberto Sebastião, aos 69 anos de idade, no dia 6 de agosto. Residia na Vila Santana; deixou irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Conceição Aparecida Melchiori Ângelo, aos 75 anos de idade, no dia 29 de julho. Deixou o marido Duílio. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Divino Félix, aos 82 anos de idade, no dia 30 de julho. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Luíza Maria da Silva, aos 82 anos de idade, no dia 3 de agosto. Deixou o marido Antônio da Silva. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Fotos: Arquivo Pessoal