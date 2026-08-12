Planta geral de rede de esgotos

Por
Gazeta
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Planta geral de rede de esgotos

Mario Poggio

É notória a necessidade de uma planta geral da rede de esgotos da cidade, especialmente nestes momentos que as fortes chuvas provocam alagamentos.
O vereador José Cândido Pereira, o “Zé Candinho” (foto) já se preocupava com o fato em 1949.
O jornal “A Imprensa”, em sua edição de 4 de dezembro de 1949, ao noticiar sobre a sessão da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, realizada em 25 de novembro de 1949, citou a apresentação de Projeto de Lei, de autoria do vereador José Cândido Pereira, que dispunha sobre a execução de uma planta geral da rede de esgotos da cidade e sugeria medidas de saneamento para a urbe.
Cumpre registrar que houve sua aprovação em segunda discussão, na sessão de 17 de dezembro de 1949.
A questão que fica pendente, para futuras pesquisas é se o projeto foi sancionado pelo Executivo? Outro pergunta é, em caso positivo, ainda existe?

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