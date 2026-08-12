Coluna Momento Pet – Ice e Mila

A coluna Momento Pet é em dose dupla. Ice e Mila os lindos cachorrinhos que foram adotados por Michele. Mila de raça poodle tem doze anos e chegou em 2016, já Ice um Husky Siberiano chegou em fevereiro de 2026.

Ao jornal Gazeta Michele contou que Mila exige muito carinho diariamente e seus cuidados essenciais, e o Ice por sentir muito calor sempre colocam recipientes de água e gelo.

“Ice é um filhote bastante arteiro e agitado, já Mila é extremamente dócil, dorme no quarto e é muito carinhosa”, finalizou.

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