Festa das Nações, o grande palco de Vargem Grande do Sul

A Festa das Nações, o principal evento do calendário cultural de Vargem Grande do Sul, chega a sua 24ª edição e será realizada entre os dias 3 e 6 de setembro, na Praça Capitão João Pinto Fontão. Mais do que uma celebração da diversidade cultural dos países, a Festa das Nações se consolidou como o principal palco dos talentos da música e da dança da cidade. E neste ano, novos cantores que passaram a integrar o Grupo da Cultura farão sua estreia na festa.

Heloísa Macedo de Souza, Angélica Aparecida Martineli Pedro, Igor Corrêa de Moraes, Murilo Giardini dos Anjos, Laura Vidal Eureliano e Camila Jorge Ribeiro se juntam ao grupo, que nesse ano terá 30 membros. Na verdade, não será bem uma estreia. Todos eles já haviam se apresentado antes, ou com as escolas onde estudavam, ou participando de outros grupos de expressões artísticas. Esse fato mostra como a Festa das Nações já faz parte da história da cidade. Se o evento atrai mais de 25 mil pessoas em seus três dias de duração, milhares de vargengrandenses também já estiveram nesse palco ao longo de mais de duas décadas de realização.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o diretor de Cultura e Turismo, Lucas Buzato, ele próprio um dos talentos da cidade que tem sua história ligada a Festa das Nações, falou sobre as apresentações previstas para este ano e sobre os novos participantes. “Este ano o grupo da Cultura está com um time de 30 membros, todos muito talentosos e dedicados a fazer um espetáculo na festa”, afirmou.

Talentos

Lucas fez questão de ressaltar a importância da ex-diretora de Cultura, Márcia Iared, tanto na criação da Festa das Nações, quanto na descoberta e incentivo de moradores com dons nas mais variadas expressões artísticas. “Vargem Grande do Sul é uma terra abençoada de talentos e voluntariado. Parte disso se deve à formação cultural que foi desenvolvida por anos pela nossa mestra, Dona Márcia Iared, e ainda hoje colhemos os frutos disso”, observou. “Eu comemoro 20 anos desta festa este ano e sou um pupilo dela, assim como inúmeros talentos descobertos sobre seus olhos”, contou Lucas.

Ele também destacou a importância da festa como evento regional. “Se paramos pra pensar que a Festa das Nações mobiliza 28 mil pessoas em uma praça para assistir nossas crianças, jovens, adultos e idosos, isso é tão especial pois dificilmente veremos em outros lugares”, apontou.

“E o palco da Festa realiza isso. Revela talentos todos os anos e neste não será diferente e já tenho que agradecer aqui a vinda do Murilo, Helô, Camila, Laura, Igor e Angélica que vieram somar nessa grande festa, se dedicando a meses e colocando à disposição da cidade os seus dons”, observou.

Corrente do Bem

O diretor de Cultura ainda definiu a Festa das Nações como uma corrente do bem. “E eu explico o sentido dessa frase. O Celso Ribeiro quando trouxe a Festa das Nações para a praça, tinha como propósito somar cultura e benefícios as entidades em um único evento. Hoje a Festa das Nações, com as arrecadações das entidades, colabora com mais de 8 mil pessoas através de nossas entidades, todas com o envolvimento de voluntários, assim como no palco com a participação das escolas, grupos, academias, entidades e o nosso amado grupo da cultura que estão ensaiando há mais de cinco meses”, afirmou.

“Ver esses talentos se dedicando por noites adentro e finais de semana é entender que essa festa fala de amor e de respeito pelo próximo. É um movimento tão grande e especial que eu só tenho a agradecer a todos que embarcar nessa nossa festa”, finalizou.