Painel: Sessão Rápida

Pesquisa em São João

Após a Justiça Eleitoral liberar a pesquisa em São João da Boa Vista, o ex-prefeito Vanderlei aparece em primeiro lugar com 41,35% das intenções de votos; Dr. Ademir com 15,33%; a atual prefeita Terezinha, que é candidata à reeleição com 14,36% e Du Pirajá com 12,23%. Indeciso/não sabe com 5,08% e branco/não quer opinar 11,61%.

Pesquisa fraudulenta

A coligação do candidato Rossi (PSD) entrou na Justiça questionando as pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral-TSE que a Gazeta de Vargem Grande divulgou e agora foi aprovada pela Justiça Eleitoral, onde o candidato Celso Ribeiro aparece na frente. No entanto, sabedor das severas punições para quem divulga pesquisa fraudulenta, sem o devido registro na Justiça Eleitoral, Rossi divulgou esta semana uma pesquisa sem registro, onde ele aparece em primeiro lugar. A Justiça determinou que a pesquisa fosse retirada, caso contrário, haveria multa severa. Haverá desdobramento e a punição pode chegar a multa de mais de R$ 50 mil.

Sessão Rápida

A sessão ordinária da Câmara Municipal que aconteceu nesta terça, dia 1º, foi uma das mais rápidas do ano, se encerrando sem que os vereadores fizessem uso da palavra. Deve ser a proximidade com as eleições municipais que acontecem neste domingo.

Tumultuada

Embora a sessão tenha transcorrido rápida e tranquila, após houve um princípio de tumulto, quando várias pessoas que estavam no auditório cobraram satisfação dos vereadores com relação à saúde municipal, principalmente os familiares de uma criança falecida recentemente após ser atendida no PPA. O triste episódio foi explorado politicamente pela oposição nas redes sociais.

Entrevista com os candidatos a vereador

Além de fazer várias entrevistas com os candidatos a prefeito sobre as mais diversas áreas do município, a Gazeta de Vargem Grande também realizou várias matérias com candidatos a vereador nas eleições de domingo, levando o que pensam sobre a atuação no Legislativo, dos próximos representantes do povo na Câmara Municipal.