Câmara terá o maior aumento no Orçamento 2025

O aumento do subsídio dos vereadores, aprovado durante sessão extraordinária no dia 11 de dezembro de 2023, teve reflexo no Orçamento Municipal para o ano que vem, elevando o repasse à Câmara Municipal no orçamento de 2025. Enquanto os outros órgãos da prefeitura tiveram aumento em média de 10%, o da Câmara Municipal chegou a 35,1%, isso porque o subsídio dos vereadores para a próxima legislatura passou dos atuais R$ 3.867,63 para R$ 6.500,00, um aumento de 68,06%.

Na ocasião, os vereadores também aumentaram de R$ 4.641,15 o subsídio do presidente da Câmara, para R$ 7.500,00, um aumento de 61.59%. Já o novo prefeito municipal receberá por mês R$ 20.000,00, contra os atuais R$ 15.178,52 que o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), recebe atualmente, um aumento de 31,76%. O vice-prefeito passará a receber R$ 8.000,00, contra os atuais R$ 4.553,56, sendo este o maior aumento aprovado pelos vereadores, 75,68%.

Orçamento 2025 já está na Câmara

Já está na Câmara Municipal para análise dos vereadores a peça orçamentária do município para o ano que vem, que estima a receita e fixa a despesa em R$ 236.040.000,00, um acréscimo de cerca de 12,50% com relação ao deste ano, que foi de R$ 209.837.700,00.

Será, portanto, um aumento de R$ 26.203.700,00 a mais para a prefeitura fazer frente às suas despesas no ano que vem, quando o próximo prefeito, que será eleito neste domingo, dia 6, assumirá a administração municipal.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) foi lida na sessão ordinária de terça-feira, dia 1º, e seu resumo foi publicado no site da Câmara Municipal. Agora, os vereadores devem analisar o documento e apresentar as emendas impositivas.

Do valor do orçamento, está previsto para a Prefeitura Municipal R$ 188.236.000,00 para o pagamento dos seus funcionários e investimentos, um aumento de 1,61%, uma vez que o orçamento para 2024 foi de R$ 185.250.000,00.

Já para a Câmara Municipal estão previstos R$ 3.804.000,00 entre o pagamento dos vereadores, funcionários, investimentos e manutenção do prédio. Este é um aumento de 35,1%, uma vez que neste ano o orçamento foi de R$ 2.814.000,00.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) de Vargem Grande do Sul vai consumir em 2025 um montante de R$ 14.000.000,00, um aumento de 6,06% comparado a 2024, que foi de R$ 13.200.000,00. O valor será usado para o pagamento dos funcionários, manutenção da rede de água e investimentos para produzir água e tratamento do esgoto da cidade.

Outro gasto que consta do orçamento, é com relação ao Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Públicos do Município (Fupreben) de Vargem Grande do Sul, cujo valor para 2025 é de R$ 30.000.000,00, um aumento de 16,28% sobre 2024, que teve o valor definido em R$ 25.800.000,00.