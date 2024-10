Provas do concurso da prefeitura serão neste domingo

As provas objetivas do Concurso Público nº 001/2024, da Prefeitura Municipal, serão realizadas neste domingo, dia 13 de outubro, às 8h para o 1º período, e às 14h para o 2º período, horários em que serão fechados os portões.

As provas serão aplicadas nas unidades escolares EE. Alexandre Fleming, localizada na Praça Capitão Francisco Ribeiro Costa, nº 240, Centro, EMEB Nair Bolonha, localizada na Rua Francisco Rabelo de Andrade, nº 174, Cohab Nova Vargem Grande, EMEB Mário Beni, localizada na Rua Rafael Moreno, nº 381, Jardim São José, EMEB Prof. Francisco Ribeiro Carril, localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, s/nº, Nossa Senhora Aparecida, e EMEB Prof. Flávio Iared, localizada na Rua Clarice Cancelier Pires, nº 150, Sítio Olaria.

O candidato inscrito deve consultar o seu local de prova pelos sites www.conscamweb.com.br e www.vgsul.sp.gov.br, ou diretamente pelo link: https://conscamweb.com.br/concurso/downloadAnexo.do…

Segundo a Prefeitura Municipal, o candidato deverá comparecer ao local da prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário estabelecido para o seu início. Os portões serão fechados no horário e não serão abertas exceções.

De acordo com o informado, o candidato também deverá estar munido de caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta e original de um dos seguintes documentos de identificação, como Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97, Passaporte, Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.

A prefeitura explicou que não serão aceitos documentos eletrônicos, protocolos, cópia simples ou autenticada, boletim de ocorrência, ou quaisquer outros documentos não constantes no Edital.

O Concurso Público será realizado com provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, prova prática de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Ajudante Geral, Eletricista, Motorista, Operador de Máquina, Pedreiro e Pintor, provas de títulos de caráter classificatório para os cargos de Educador Infantil, Procurador, Professor de Educação Física, Professor de Ensino Fundamental II – L.E – Inglês, e Psicopedagogo, Teste de Aptidão Física de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Coletor de Lixo e Guarda Civil Municipal – 3ª Classe e Avaliação Psicológica de caráter eliminatório para o cargo de Guarda Civil Municipal – 3ª Classe.

De acordo com o edital, o Concurso Público terá a validade de até dois anos, podendo ser prorrogado. Para mais informações, os interessados devem acessar o edital completo pelos sites www.conscamweb.com.br e www.vgsul.sp.gov.br.