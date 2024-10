Escola Achiles Rodrigues inaugura sala de leitura em homenagem a Márcia Iared

Em uma solenidade repleta de emoção, a Escola Estadual Prof. Achiles Rodrigues inaugurou a sala de leitura Márcia Aparecida Ribeiro Iared, nesta quinta-feira, dia 10. Essa foi uma homenagem à professora e diretora de Cultura e Turismo, que se emocionou com a surpresa.

Na inauguração, dezenas de pessoas estiveram presentes, entre amigos e familiares de Márcia Iared. Também estavam presentes a diretora Francine Helena de Godoy, as supervisoras Maria Paula Basilone de Andrade e Renata Aparecida Lemes Léo representando a Diretoria de Ensino, PEC Andréa Lorca Peres representando o Núcleo Pedagógico, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), o vice-prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), o vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (Cidadania), representando a Câmara Municipal e a diretora do Departamento de Educação Renata Taú.

A sala é responsabilidade dos professores William Otero Alves Carvalho e Everton Ricardo Schereller. Ao jornal, Wiliam explicou que a sala de leitura é um ambiente físico, onde é possível trabalhar leitura, interpretação, linguagens e fazer trabalhos das outras matérias. “É um ambiente focado para a gente resgatar aquele momento físico com o livro. Nossa sala de leitura também tem um certo espaço digital, onde os alunos podem ler o livro também da Secretaria de Ensino Online”, disse.

O objetivo da sala é incentivar a leitura, levando o livro físico até os alunos, a fim de terem mais conhecimento, adequarem a leitura e treinarem mais o vocabulário de uma forma lúdica. “Assim, eles acabam aprendendo de forma mais saudável, no tempo deles, então é muito bacana. Buscamos incentivar a leitura em todos os ramos da educação, exatas, linguagens e humanas”, finalizou.

Fotos: Reportagem Gazeta de Vargem Grande