Outubro Rosa alerta para prevenção ao câncer de mama

Durante todo o mês de outubro, a Campanha Outubro Rosa visa informar, alertar e incentivar o diagnóstico precoce do câncer de mama. Em 2021, o Brasil registrou uma estimativa de 66.280 novos casos de câncer de mama, com um risco de 61,61 casos por cada 100 mil mulheres.

O Departamento de Saúde de Vargem Grande do Sul iniciou a Campanha Outubro Rosa com atendimentos no período da noite e também aos sábados para atender o maior número de mulheres. Na ocasião, será realizado coleta de Papanicolau, testes rápidos e solicitação de mamografia se necessário.

De acordo com a Prefeitura Municipal, a coleta de Papanicolau será direcionada para a faixa etária de 25 a 64 anos, com prioridade para mulheres que não estão com os exames em dia (último exame há mais de um ano) e os agendamentos deverão ser realizados na Unidade Básica de Saúde mais próxima ou no CAM.

“O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e sobre câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade”, disse.

A Prefeitura Municipal explicou que o nome da campanha remete à cor do laço que é um símbolo internacional usado por indivíduos, empresas e organizações na luta e prevenção do câncer de mama. “O diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para o tratamento eficaz do câncer de mama. Quando identificado cedo pode ser tratado, impedindo que o tumor alcance outros órgãos. O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos, aumentando assim as chances de tratamento e cura”, pontuou.

A maior parte dos casos é descoberta pelas próprias mulheres. “Alterações suspeitas também podem ser avaliadas pelo exame clínico das mamas, que é a observação e palpação das mamas por médico ou enfermeiro. Conhecer o próprio corpo, saber o que é e o que não é normal ajuda a detectar de forma precoce os sinais de câncer. Olhar, apalpar e sentir as mamas no dia a dia é importante para reconhecer suas variações naturais e identificar as alterações suspeitas”, informou a prefeitura.

As interessadas em participar, devem realizar o agendamento e garantir o atendimento. “Outubro Rosa é promovido para que acenda a consciência da prevenção em você. Não espere que seja tarde demais para cuidar do seu corpo”, recomendou.

Na quinta-feira, dia 10, houve atendimento das 17h às 20h, na ESF Benedito Martins no Santa Marta, UBS Dr. Fausto Ferraz no Jardim São José e ESF Dr. Arcelino Anadão no Jardim Paulista.

Na próxima quarta-feira, dia 16, o atendimento será das 17h às 20h no Centro de Atendimento à Mulher (CAM), na ESF Nabil Zarif no bairro Nossa Senhora Aparecida, na ESF Dr. Arcelino Anadão no Jardim Paulista, na ESF Dr. Edward Gabriolli na Vila Polar e na ESF Dr. Fausto Ferraz no Jardim São José.



Na quinta-feira, dia 17, haverá atendimento na ESF Dr. Natalino Lopes Aliende no Jardim Dolores, na ESF Dr. Arcelino Anadão no Jardim Paulista e na ESF Nabil Zarif no bairro Nossa Senhora Aparecida.

No sábado, dia 19, as consultas serão das 8h às 16h, no CAM, na ESF Dr. Natalino Lopes Aliende no Jardim Dolores, na ESF Nabil Zarif no bairro Nossa Senhora Aparecida, na ESF Benedito Martins no Santa Marta, na UBS Dr. Fausto Ferraz no Jardim São José, na ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes no Santo Expedito, na ESF Dr. Edward Gabriolli na Vila Polar e na ESF Dr. Arcelino Anadão no Jardim Paulista.

Haverá atendimento no dia 23, das 17h às 20h, no Cam, na ESF Dr. Edward Gabriolli na Vila Polar e na ESF Dr. Natalino Lopes Aliende no Jardim Dolores.

No dia 24, o atendimento será das 17h às 20h, na ESF Benedito Martins no Santa Marta, na ESF Dr. Fausto Ferraz no Jardim São José e na ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes no Santo Expedito.

No dia 30, as consultas acontecem das 17h às 20h na ESF Dr. Edward Gabriolli na Vila Polar e na ESF Dr. Fausto Ferraz no Jardim São José.