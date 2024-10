Iniciadas obras para aumentar vazão do Córrego Santana

Desde segunda-feira, dia 7, está em andamento junto ao Córrego Santana, na rotatória da Av. Bolonha, o serviço de infraestrutura com aduelas pré-moldadas, que vão passar ao lado da rotatória, objetivando aumentar a capacidade de escoamento da água do Córrego Santana, especialmente nos dias de chuvas intensas, conforme o informado pela Prefeitura Municipal.

Como é do conhecimento de todos, quando há chuvas de grande intensidade, o córrego naquela região enche e as pontes que foram construídas junto à Av. Bolonha, não dão conta de extravasar toda a água, ameaçando invadir as pistas ao lado do córrego.

A área está em franco desenvolvimento, com vários estabelecimentos comerciais e prestação de serviços se instalando nas proximidades do local, e com a obra que está sendo realizada, dará mais segurança aos investidores e usuários.

Os investimentos estão previstos na ordem de R$ 661.000,00 e a previsão é que a obra fique pronta em até 60 dias. A empresa vencedora da licitação é a Flex Comércio e Representações, cujo supervisor Anízio de Queiroz Monteiro Filho, estava presente no momento em que a reportagem foi realizada pela Gazeta de Vargem Grande e falou que pretende entregar a obra ainda este ano.

Conforme explicou o engenheiro Rodrigo Silva da prefeitura, as tubulações medem 2,5m de largura por 1,5m de altura e serão colocadas sob o asfalto ao lado do córrego, cortando a avenida e captando as águas represadas pela ponte, cuja tubulação existente não dá conta da vazão das águas quando chove muito.

Serão mantidas as pontes existentes e após a construção do canal com as novas aduelas, elas receberão um lastro de concreto encima.

“Muito embora depois que foi feita a rotatória e a água do Córrego Santana nunca tenha passado por cima da via, a Prefeitura optou por aumentar a vazão no local, com a instalação de aduelas, considerando que é uma região em franco desenvolvimento e com a instalação de diversas empresas comerciais”, explicou o Departamento de Obras da Prefeitura Municipal.