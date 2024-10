Represa baixa mais de 70 cm e sinal de alerta é ligado

Segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, o nível da Barragem Eduíno Sbardellini que abastece a cidade, está baixando cerca de 3 a 5 centímetros por dia e já teria atingido a marca de 75 cm abaixo do seu nível, o que acendeu o alerta no Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAE.

Embora tenha previsão de chuvas para os próximos dias, se isso não vier a acontecer e a água da represa continuar baixando muito, medidas mais severas de contenção do desperdício de água poderão ser tomadas pelas autoridades municipais.

Quem hoje passeia pela represa, já deve ter notado um cano de água jorrando sobre o bico de pato, ajudando a bombear a água do açude existente na Cerâmica São Paulo, que sempre é acionado quando o nível da represa que abastece a cidade começa a diminuir muito.

Há algumas semanas atrás, a água proveniente do reservatório que está sendo construído nas terras da Família Melo, já foi usada para complementar a água da barragem e agora não é mais possível usar deste recurso a não ser por bombeamento.

Segundo apurou o jornal, por enquanto está descartado o Plano de Contingência, que prevê medidas mais duras no combate ao desperdício de água, como multa por exemplo.

Na eleição municipal que aconteceu no último domingo, a falta de água em bairros da cidade esteve presente nos debates, principalmente da oposição ao prefeito Amarildo e ao candidato que ele apoiava, Celso Ribeiro.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAE está fazendo um grande investimento na cidade, trocando tubulações antigas, como o que já foi realizado na Vila Santana, visando além da qualidade da água e que a mesma chegue nas residências, o combate ao desperdício, uma vez que com os encanamentos antigos a perda é muito grande. Agora, no Centro expandido da cidade é que está sendo realizado este trabalho, devendo ficar pronto nos próximos meses.

O superintendente do SAE, Celso Bruno, volta a pedir à população que neste momento sério de seca e com a barragem baixando rapidamente o seu nível, que todos fiquem atentos para não desperdiçarem água, colaborando com o SAE para que medidas mais duras de combate ao desperdício, não sejam tomadas. Que todos tenham consciência e colaborem neste momento.

Com a seca e o calor que está ocorrendo em todo o Brasil, várias cidades da região estão vivendo um grande problema com a falta de água, caso como o de Poços de Caldas, cujos reservatórios já estão no limite máximo e outras cidades, como São Carlos e Araraquara.

Vargem ainda conta com a Barragem Eduíno Sbardellini e mais dois outros reservatórios que estão sendo construídos pela prefeitura municipal e devem ficar prontos nos próximos anos, ajudando a cidade a enfrentar a falta de água, uma realidade cada vez mais presente nas cidades brasileiras.