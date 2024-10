Vargem receberá Stand-Up Mãe Vida Loka

No próximo sábado, dia 19 de outubro, será realizado na Escola de Música Manoel Martins o Stand-Up Mãe Vida Loka, com a comediante Niny Magalhães. A apresentação acontecerá através do Circuito Cultural Paulista em parceria com a Prefeitura Municipal.

De acordo com o Departamento de Cultura e Turismo, a apresentação tem classificação acima de 16 anos e será uma experiência incrível pela vida das mães brasileiras, onde a gargalhada é garantida, além de muita interação com o público.

Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos na Casa da Cultura, localizada à Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro.

Para mais informações ligue: 19 3641-6199.

Foto: Divulgação