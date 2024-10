Curso para empreendedores está com inscrições abertas

O Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), abriu as inscrições para o curso ‘Organize o seu negócio’.

De acordo com a Prefeitura Municipal, no curso serão abordados temas como características do empreendedor de sucesso, marketing digital, como definir preço de venda e como controlar fluxo de caixa

O curso será realizado de 4 a 7 de novembro, das 18h30 às 22h30, na Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul, localizada na rua São Jorge, nº 90, na Vila Santana.

As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp (19) 98382-4963. Os interessados devem enviar nome completo, CPF, data de nascimento e endereço de e-mail.

Foto: Divulgação