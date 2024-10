Novos vereadores comentam sobre a eleição

O candidato dos mil votos

Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor, foi reeleito como o vereador mais votado desta eleição, com 1.000 votos. Filiado ao Republicanos, Fernando tem 44 anos e trabalha com compra e venda de implementos agrícolas.

Ele já se candidatou cinco vezes e disse que a quantidade de votos atingiu as expectativas. Contou o que achou de sua eleição. “Eu sempre acreditei que tinha uma chance de ser reeleito pelo trabalho prestado em prol da população. Tenho muita gratidão a Deus”, comentou.

Ao jornal, pontuou que pretende trabalhar junto com o Executivo para que a cidade cresça ainda mais. Questionado sobre a eleição de Celso Ribeiro, disse que ele era o candidato mais bem preparado para administrar a cidade. Comentou que sua prioridade sempre será a área da Saúde, além de buscar recurso que favoreça toda a população vargengrandense.

A força da Vila Polar

Maicon do Carmo Canato (Republicanos) foi eleito para o seu segundo mandato consecutivo com 786 votos. Formado em Gestão Pública, Maicon tem 33 anos e é comerciante. Nas duas únicas vezes que se candidatou como vereador, foi eleito, em 2020 e em 2024. Tem sua principal base na Vila Polar, mas teve votos em toda a cidade.

Ao jornal, contou o que achou de sua eleição. “De modo geral foi uma eleição de muito trabalho, ouvindo as pessoas, suas demandas e tive também a oportunidade de mostrar para a nossa população o trabalho que realizei durante este mandato. Fiquei muito feliz, sempre trabalhei muito pela nossa cidade e pelas pessoas que mais precisam, em especial na área da saúde que sempre será a minha prioridade, e o resultado foi um sinal de que o meu trabalho foi aprovado pela nossa população”, disse.

Comentou que seu trabalho será sempre a favor da população e, em tudo que for benéfico, estará junto ao Executivo. “Sempre trabalhei muito por todas as áreas, em especial pela saúde, e não será diferente no próximo mandato”, comentou.

A quantidade de votos atingiu suas expectativas. “Ser o segundo vereador mais votado da cidade com 786 votos, considerando a quantidade de candidatos, me surpreendeu muito. Aproveito para agradecer a todos que depositaram em mim o seu voto de confiança. Muito obrigado”, disse.

Maicon comentou como vê a eleição de Celso Ribeiro como prefeito. “O Celso já foi prefeito e tem muita experiência, desejo muito sucesso em sua gestão e que ele faça sempre o melhor para a nossa cidade”, completou.

A luta pela Saúde

João Batista Cassimiro, o conhecido Parafuso, tem 59 anos e estudou até o 2º ano. Filiado ao PSD, o turmeiro conquistou 745 votos nesta eleição. Ele foi candidato a vereador por 4 vezes, ficando duas como suplente.

Em 2020, Parafuso foi eleito e agora, em 2024, foi reeleito. Ao jornal, disse que gostou muito do resultado e achou as eleições uma maravilha.

Com relação ao Executivo, disse que pretende trabalhar fiscalizando o trabalho que será feito. Na Câmara, pontuou que trabalhará em prol da Saúde vargengrandense.

Ao jornal, comentou que a quantidade de votos atingiu suas expectativas. Sobre a eleição de Celso Ribeiro, disse que foi muito boa.

O mais jovem vereador eleito

Gustavo Henrique Bueno é o vereador mais novo eleito na história de Vargem Grande do Sul, com apenas 21 anos. Filiado pelo PL, ele é estudante de Direito na Unifae e atua como estagiário na Advocacia Andrade Cossi.

Candidato pela primeira vez, ele foi eleito com 770 votos. À Gazeta, contou o que achou de sua eleição. “Fiquei extremamente feliz e honrado com o resultado da minha eleição. Após anos de trabalho, esperava poder representar os cidadãos vargengrandenses na Câmara Municipal, porém, jamais imaginei que teria uma votação tão expressiva”, disse.

Comentou que está à disposição para trabalhar em prol do município. “Cumprirei com as minhas funções e continuarei trabalhando para trazer recursos para a cidade. Além de cumprir integralmente as funções constitucionais do vereador, vou continuar trazendo recursos para a saúde e para as entidades, seguirei defendendo os interesses dos estudantes, principalmente sobre o aumento do reembolso e melhorando as condições do esporte”, ressaltou.

Sobre a quantidade de votos, disse que ela superou as suas expectativas. “Além de ser o vereador mais novo eleito na história de Vargem Grande do Sul, ainda ocupei a 3° posição entre os eleitos. Resultado que demonstra a vontade de uma parcela da população em renovar o cenário político local”, comentou.

Com relação a eleição de Celso Ribeiro como prefeito, disse que embora tenha disputado as eleições apoiando outro projeto, espera que o candidato eleito possa trabalhar para todos, sem exceção, ouvindo e entendendo os problemas reais da população.

Simpatia no trato com a população

Essa foi a primeira vez que João Carlos Dias Nunes, o Joãozinho da Força, se candidatou como vereador. Filiado ao partido Republicanos, ele foi eleito com 745 votos.

Joãozinho é formado em administração e atualmente trabalha como agente de faturamento na Neoenergia Elektro. Percorrendo a cidade, com educação no trato com as pessoas na realização do seu trabalho, ganhou a empatia dos eleitores.

Ao jornal, ele comentou sobre a eleição. “Eu fico muito feliz pela primeira vez de já conseguir estar assumindo esse papel tão importante na sociedade. Foi uma eleição justa, nós vamos ter bastante mudanças esse ano, pessoas novas, e particularmente eu gostei bastante. Creio que vai ter bastante mudanças em relação a projetos, emendas, muitas pessoas com ideias novas e eu creio que vai ser benéfico para a população em geral”, disse.

Com relação ao Executivo, ressaltou que vai procurar estar bem próximo ao prefeito. “E também das demais áreas para criar uma relação boa, para ter esse vínculo, para que eu possa ajudar e atender as demandas da população”, comentou.

A quantidade de votos que recebeu atingiu as suas expectativas. “Eu estava super animado, óbvio, e ansioso por essa votação e eu fiquei super feliz com o resultado da minha votação”, comentou.

Sobre a eleição de Celso Ribeiro, disse que era algo que já estava sendo esperado. “Inclusive as pesquisas o apontavam como favorito. Durante minha campanha várias pessoas falaram a seu respeito e comentaram que realmente iriam votar nele. Era um resultado que estava sendo aguardado e esperado”, finalizou.

A resposta do trabalho com crianças e jovens

O professor de Educação Física Rafael Coracini Mendes é filiado ao MDB e foi eleito com 601 votos. Ele tem 38 anos, faz um importante trabalho na área de esporte envolvendo crianças e jovens e essa foi a primeira eleição que disputou. “Gostei da eleição, fiz uma campanha limpa, sem gastar quase nada, apenas acreditando no meu trabalho e deu certo”, disse.

Para ele, o resultado foi muito positivo. “Os três primeiros já eram vereadores e o Gustavo estava com o partido trabalhando pra ele, então entre os que entraram agora eu fui um dos melhores”, pontuou.

Comentou que Guilherme Nicolau (MDB), eleito vice-prefeito, Celso Ribeiro, eleito prefeito, o atual prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) e também seu tio Libânio Coracini Filho disseram a ele que para uma primeira candidatura foi excelente. “Eles têm muita experiência nessa parte, então acho que foi ótimo”, disse.

Rafael comentou o que achou da eleição de Celso Ribeiro. “Celso como prefeito é o que eu estava trabalhando pra acontecer, foi um ótimo prefeito, vai continuar o excelente trabalho do Amarildo. Guilherme Nicolau sempre me apoiou nos trabalhos que faço com minhas crianças, então tem tudo pra dar certo”, completou.

A força das mulheres

Giovana Aparecida de Carvalho da Silva, a Giovana Carvalho (MDB), foi eleita com 573 votos em sua terceira candidatura. A professora de educação infantil e fundamental tem 40 anos.

Ao jornal, disse que achou que as eleições foram disputadas voto a voto. “Gostei muito do resultado, deu uma renovada. A quantidade de votos superou as minhas expectativas, graças a Deus. Estou muito alegre de ver a renovação da Câmara Municipal com duas mulheres, algo inédito e muito significativo. Estou extremamente feliz por realizar o sonho de ser vereadora, um objetivo alcançado com muita gratidão e respeito por todos que me apoiaram nessa jornada”, comentou.

Questionada sobre como pretende atuar com relação ao Executivo, disse que pretende unir forças com ele para que, juntos, possam fazer o melhor pela população. “Pretendo continuar os nossos projetos com as mulheres fortalecendo a associação e trazer emendas”, falou.

Sobre a eleição de Celso Ribeiro, disse que a vê como uma conquista merecida. ‘Resultado de sua sabedoria, empatia e dedicação ao povo. Agradeço de coração por seu apoio e por caminhar ao meu lado, e juntos, com gratidão, continuaremos trabalhando para construir uma Vargem Grande do Sul ainda mais forte e unida”, completou.

Campanha alegre e com resultado

O empresário Amarildo Guimarães de Figueiredo, o conhecido Ratinho Tendas, é filiado ao partido Podemos e foi eleito vereador com 478 votos. Com primeiro grau completo, Ratinho tem 60 anos e disputou a eleição como candidato a vereador pela primeira vez. Fez uma das campanhas mais alegres e competitivas entre os candidatos, investindo muito na sua figura humana.

Sobre a eleição, Ratinho disse que trabalhou muito, andando a cidade toda. “Foi muito bom, estou muito contente e vou trabalhar lado a lado com o meu prefeito e meu vice”, disse.

Ao jornal, afirmou que sua bandeira são as crianças e que irá defendê-las na Câmara Municipal. Sobre a quantidade de votos que recebeu, disse que imaginou que teria mais, porém respeita a vontade do povo.

Questionado sobre o que achou da eleição do Celso Ribeiro, disse que foi muito tranquila, pois sabia da sua competência junto com Guilherme Nicolau.

O político das verbas para a cidade

Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Pode), foi reeleito pela quinta vez consecutiva como vereador de Vargem Grande do Sul. Com ensino médio completo, ele tem 55 anos e é servidor público municipal aposentado. Seu trabalho em conseguir verbas para a cidade e as entidades, foi reconhecido mais uma vez pelos eleitores.

Sua primeira vez disputando as eleições municipais foi em 2004, pelo PT, não sendo eleito devido a redução do número de cadeiras de 11 para 9. Em 2005, filiou-se ao PSB e em 2008 disputou novamente, sendo eleito pela primeira vez. Nas eleições seguintes, em 2012, 2016, 2020 e, agora, 2024, foi reeleito.

Durante entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Paulinho agradeceu toda a população de Vargem Grande do Sul. “Queria estar entre os 13 e graças a Deus consegui e fui reeleito. Os votos atingiram a minha expectativa”, comentou.

Ao jornal, contou as áreas que pretende atuar. “No Hospital fizemos a reforma, na Apae a piscina, ajudamos a Casa do Menor, o Grupo Mão Amiga, agora, de um modo especial, quero ajudar a Sociedade Humanitária, terminando a reforma, e a Casa dos Velhinhos no Jd. Paulista, que o prefeito Amarildo reformou uma parte e a outra estamos tentando terminar”, disse.

“Vou atrás de recursos. Já está na conta da prefeitura R$ 750 mil para fazer a sala de fisioterapia com equipamentos no posto da Vila Polar, emenda do deputado Simão Pedro. Conseguimos mais duas emendas no valor de R$ 700 mil, onde com parte dessa emenda vamos construir cinco quiosques na Represa e o restante faremos o recapeamento da Rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres. A Luiza Erundina destinou mais de R$ 500 mil na parte de equipamentos e vamos comprar duas ambulâncias para pessoas com deficiência. A obra da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim São José foi feita com o recurso da maior emenda da história da cidade, que foi destinada a meu pedido pela deputada Luiza Erundina”, completou.

Seu objetivo junto ao Celso Ribeiro é trabalhar em harmonia. “Sempre me inspirei com o Celso Ribeiro, aprendi muito com ele quando era chefe de gabinete do Alfeu Rodrigues do Patrocínio. Trabalhei com ele, foi meu professor, porque a função do vereador não é tanto buscar recursos e, sim, fiscalizar o chefe do Executivo e isso eu fiz e vou continuar fazendo. O objetivo é trabalhar em harmonia e em conjunto com o prefeito e seu vice em prol da cidade, porque os recursos da prefeitura são poucos e precisamos ajudar. Vou continuar também buscando recursos para todas as entidades do município e também para a prefeitura, já estou comprando minha passagem para ir pra Brasília no dia 7 de novembro para buscar recursos com os deputados, bater na porta de cada um”, comentou.

Disse que defenderá toda a população de Vargem, o funcionalismo público, as entidades que precisam e também a terceira idade. “Quando eleitos, passamos a ser vereador dos 43 mil habitantes, temos que trabalhar em prol da cidade inteira”, disse.

Paulinho pontuou que na última semana jogaram sujo e com mentiras o envolvendo e também os vereadores Canarinho, Fernando Corretor, Danutta e o candidato a vice Guilherme Nicolau. “Fomos muito usados, falaram mentiras para abater a nossa candidatura, denegriram a nossa imagem pelo o que não é verdade e quem tiver dúvidas pode acessar as imagens das câmeras”, completou, se referindo a uma questão envolvendo o departamento de saúde municipal.

Sobre a eleição de Celso Ribeiro, disse que vê como uma continuidade do trabalho que realizou desde 2001. “Fez um trabalho excelente, com uniforme para as crianças das escolas. No segundo mandato, terminou a Represa Eduíno Sbardellini e fez muitas obras importantes, como a Etec, a Escola Padre Donizetti, o tratamento de esgoto, o prédio da Rodoviária, o asfalto no Jardim Santa Marta, e também a Cohab 5 e a Cohab 6, que foi ele que iniciou juntamente com o prefeito Amarildo, além de tantas outras obras. Espero ajudar bastante ele em termos de busca de recursos para fazermos o melhor para Vargem e tenho certeza que ele e Guilherme darão continuidade no trabalho do prefeito Amarildo, que fez uma excelente gestão”, disse.

O trabalho em prol das mulheres

Eleita com 460 votos, a advogada Vanessa Salmaço Martins, a Vanessa Martins (PL), tem 31 anos e disputou a eleição pela segunda vez. Sobre a eleição, disse que vê o resultado como extremamente positivo, demonstrando o resultado do trabalho que vem fazendo no decorrer dos anos.

Vanessa falou sobre como pretende trabalhar com o Executivo. “Acredito que a colaboração entre o Legislativo e o Executivo é essencial para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes. Minha abordagem será pautada no diálogo aberto e na transparência”, disse.

A advogada contou em quais áreas pretende atuar na Câmara. “Como vereadora, minha atuação será fortemente direcionada à promoção dos direitos das mulheres, mas também abrangerá outras áreas interligadas. Minhas prioridades incluem: Direitos da Mulher, Saúde, Educação e Formação, Empreendedorismo, Participação Política e Segurança”, comentou.

“Essas áreas estão interligadas e são fundamentais para promover uma sociedade mais justa e igualitária. Estou comprometida em ser uma voz ativa na Câmara, defendendo os direitos das mulheres e o bem-estar de toda a comunidade. Acredito que, ao focar nessas áreas, poderei contribuir significativamente para a melhoria da qualidade de vida da nossa população”, completou.

Para ela, a eleição de Celso Ribeiro como prefeito, sendo um candidato da sua oposição, traz uma dinâmica interessante para a política. “Isso pode sinalizar uma mudança na forma como a administração pública é conduzida, especialmente se ele tiver um compromisso real em ouvir e representar a população. Por outro lado, a oposição também pode enfrentar desafios ao lidar com legados de gestões anteriores e ao buscar apoio para implementar suas propostas. É essencial que, apesar das diferenças políticas, haja um espaço para o diálogo e a colaboração entre as diferentes esferas do governo”, disse.

“Acredito que, como vereadora, meu papel será contribuir para essa construção de pontes, visando sempre o bem-estar da população. Vamos precisar trabalhar juntos para garantir que as demandas da comunidade sejam atendidas, independentemente de qual lado da linha política nos encontramos. Essa é a essência de um bom governo: focar nas necessidades das pessoas e no desenvolvimento da cidade”, finalizou.

O empresário se preocupando com a política

O empresário Vagner Gonçalves Loiola, o Bilu, é uma das novas lideranças que assumirá a Câmara Municipal. Eleito com 255 votos pelo partido Solidariedade, Bilu tem 40 anos e ensino médio completo. Muito bem quisto pelas pessoas que o conhecem, representa os trabalhadores que vieram do Nordeste e conseguiram através do trabalho, fincar os pés em Vargem Grande do Sul e contribuir com seu desenvolvimento.

Essa foi sua primeira candidatura e Bilu disse o que achou de sua eleição e do resultado obtido, que atingiu as suas expectativas. “Foi um grande aprendizado, uma experiência diferente em ouvir a população ver o que realmente eles querem do município. Foi satisfatório, objetivo alcançado”, disse.

Bilu disse que espera ser muito bom o trabalho junto ao Executivo. “Que possamos ter bastante diálogo e trabalharmos para o bem de Vargem Grande do Sul e toda sua população”, comentou.

Ao jornal, contou quais áreas pretende atuar. “Acredito que posso atuar em várias áreas, mas a minha prioridade será Saúde, Esporte e Educação. Andando pela cidade, essas áreas foram comentadas e, nesses 45 dias de campanha, a área da Saúde foi a que mais a população reivindicou. Além disso, a Educação e o Esporte transformam pessoas e as preparam para a vida”, pontuou. Sobre a vitória de Celso Ribeiro, disse que em sua opinião ele era o candidato mais preparado.

O decano dos vereadores

Eleito com 371 votos, Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (Cidadania), foi eleito pela oitava vez. Com 63 anos e 2º grau completo, o comerciante foi candidato 10 vezes, tendo sido eleito uma vez como vice-prefeito e oito vezes como vereador. Serginho vai levar para a próxima legislatura, toda sua experiência e certamente vai ajudar no bom entrosamento entre Legislativo e Executivo.

Serginho comentou que essa foi uma eleição muito difícil, com muitos candidatos. “O resultado foi muito bom, fui eleito novamente para defender a população e ajudar no que estiver ao meu alcance”, disse.

Com relação ao Executivo, disse que na sua opinião o diálogo é tudo no relacionamento para o bem de Vargem. “Sobre quantidade de votos eu esperava mais, mas eu atingi o objetivo. Vou atuar pensando no bem de toda a cidade”, comentou.

Falou sobre a vitória do Celso Ribeiro. “Na minha opinião, foi merecido por tudo que ele já fez por Vargem Grande do Sul, e por tudo que ele pode fazer. Na minha opinião, foi o candidato mais preparado para assumir novamente a prefeitura”, finalizou.

Experiência na Câmara Municipal

Felipe Augusto Gadiani, filiado ao PSD, tem 44 anos e foi eleito para o seu terceiro mandato como vereador com 433 votos. Formado em direito e em técnico de segurança no trabalho, ele é pós graduando em gestão de cidade pela UNINOVE.

Ao jornal, disse que vai exercer o seu mandato em favor da população vargengrandense, com muito orgulho, respeito e humildade. “O resultado da eleição correspondeu à vontade popular e me sinto muito feliz e agraciado por Deus e pelo povo da minha querida cidade pela confiança que me foi depositada”, disse.

Felipe contou como pretende trabalhar com relação ao Executivo. “Pretendo trabalhar como sempre fiz, com isenção, com respeito ao Executivo, buscando ajudar nas pautas favoráveis a cidade, sem deixar de criticar aquelas que porventura não correspondem aos anseios de nosso povo”, comentou.

Ele informou em quais áreas pretende atuar. “Ajudando o Esporte para que todas as modalidades esportivas sejam apoiadas e incentivadas pelo poder público, inclusive, fornecendo transporte para os atletas; Educação, em primeiro lugar lutando para garantir que a Prefeitura Municipal garanta o piso nacional do magistério a todas as nossas professoras e professoras e, em segundo lugar, buscando a melhoria da qualidade do ensino municipal através de parcerias que possam preparar nossas crianças e adolescentes para poderem concorrer em igualdade de condições com todos as outras instituições e, ainda, melhorando a merenda servida para nossas crianças e adolescentes; Saúde, solicitando ao Executivo que aumente o número de médicos especialistas nos postinhos, e que haja um atendimento 24 horas para a população e, inclusive, que sejam contratadas mais enfermeiras e auxiliar de enfermeiras para que ocorra um atendimento mais rápido e que seja feito tudo para que não faltem medicamentos para toda a população”, disse.

“Trabalho, pois a Câmara deve buscar, em parceira com o Executivo, elaborar projetos que possam atrair mais indústrias ao municípios, e, assim, aumentar a oferta de vagas a nossa população; Meio Ambiente: aprovar projetos que tornem nossa cidade uma cidade mais sustentável, mais agradável para se viver, inclusive, incentivando o aumento de árvores no município e, ainda, que se tenha um correto tratamento de água e de esgoto na cidade; Saneamento: lutarei, com todas as minhas forças, que a prefeitura municipal e o SAE faça todas as obras necessárias para que não falte água nos bairros e, ainda, que a água tenha qualidade; e Cultura: é preciso repensar a cultura de Vargem Grande do Sul, pois a cultura não é apenas realizar festas, pois a cultura é um direito de todos e a prefeitura deve ter mecanismos que incentivem toda a cultura do município, eis que devemos resgatar e prestigiar a memória de todos aqueles que ajudaram Vargem a crescer e se tornar uma cidade melhor”, completou.

Questionado se a quantidade de votos atingiu as suas expectativas, disse que sim. “Recebi os votos das pessoas que eu consegui conversar pessoalmente e apresentar as minhas propostas para o cargo pretendido”, comentou.

Ele contou como vê a eleição de Celso Ribeiro como prefeito. “Dou meus parabéns ao prefeito Celso Ribeiro e estarei pronto para ajudar o Poder Executivo Municipal para ajudar a cidade para continuar sendo uma cidade em desenvolvimento, com respeito ao Meio Ambiente, buscando melhorias para a Saúde e Educação e, ainda, incentivos para o aumento da oferta de emprego na cidade, sem descuidar de que Cultura, Esporte e Meio Ambiente merecem especial atenção”, finalizou.