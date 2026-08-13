Em duro golpe contra o tráfico, operação apreende pistola, 2kg de cocaína e prende quatro

Uma das maiores ações contra o tráfico de drogas m já realizadas pelas Polícias Civil e Militar de Vargem Grande do Sul resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de uma grande quantidade de drogas, uma pistola com numeração raspada e adaptada com kit rajada, munições e dinheiro na manhã desta quarta-feira, 12 de agosto. A Operação Laços Quebrados, coordenada pelo delegado Antônio Carlos Pereira Junior, cumpriu mandados de busca e apreensão em dois imóveis da Rua Carlos Gomes.

Segundo informações repassadas pelo delegado Antônio Carlos Pereira Junior, as investigações apontavam que um indivíduo com envolvimento conhecido com o tráfico de drogas e com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) utilizava residências de terceiros para esconder drogas e armas. As informações mais recentes indicavam que ele guardava o material na casa de uma familiar e em um imóvel ao lado. Após relatório do setor de investigações, o delegado representou pela expedição dos mandados de busca, que foram deferidos judicialmente. Na manhã de quarta-feira, equipes da Polícia Civil, acompanhadas pelo Cabo Salomão e pelo Cabo Leite, cumpriram simultaneamente os mandados nos dois endereços.

No primeiro imóvel, durante buscas no guarda-roupa, foram encontradas duas sacolas contendo uma grande porção de cocaína e um carregador prolongado Glock com capacidade para 31 munições, carregado com 11 munições intactas calibre 9mm, além de duas máquinas de cartão, das marcas PagSeguro e Mercado Pago, e uma balança de precisão. A moradora do imóvel confirmou que a droga e o carregador haviam sido guardados por sua irmã, mãe do investigado, e recebeu voz de prisão. No segundo imóvel, foram localizadas duas bolsas contendo diversas embalagens para drogas, porções grandes de crack, cinco porções grandes de cocaína, dois tijolos de cocaína e uma pistola Glock G17 calibre 9mm com numeração raspada, acompanhada de dois carregadores municiados com 15 munições cada.

Fotos: Polícia Civil

A moradora confirmou que guardava o material a mando do investigado, recebendo R$ 150,00 mensais pela guarda, e também recebeu voz de prisão.

Diante do flagrante, o delegado determinou diligências para localizar o investigado, que foi encontrado e preso com cinco aparelhos celulares e R$ 1.170,00 em espécie. Ao chegarem à delegacia, as equipes depararam ainda com uma quarta mulher, que havia guardado drogas e o carregador no primeiro imóvel e, ao tentar passar um celular para a filha, resistiu à apreensão do aparelho e também recebeu voz de prisão. No total, foram apreendidos 201,1 gramas de crack, 106 gramas de skank, 2,333 quilos de cocaína, a pistola Glock G17, três carregadores, 26 munições calibre 9mm, dez aparelhos celulares, duas máquinas de cartão, uma balança de precisão e diversas embalagens para acondicionamento de drogas.

O delegado Antônio Carlos Pereira Junior ratificou as prisões em flagrante de todos os quatro indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada e adaptada com kit rajada. Todos foram encaminhados à cadeia pública de São João da Boa Vista, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário para realização de audiência de custódia.