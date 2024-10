Painel: Agora no Facebook

Disputa

Ainda nem assumiram os cargos e os futuros vereadores já estão em plena peleja para saber quem vai ser o próximo presidente da Câmara Municipal. Dentre os comentários, é citado a vontade do jovem Gustavo Henrique Bueno, do PL; do Ratinho (Podemos), de Paulinho da Prefeitura que também estaria almejando o cargo mais uma vez e porque não, o mais votado deles, o vereador Fernando Corretor.

Sobrando

Com tanta disputa já tão cedo, cabe ao prefeito eleito Celso Ribeiro (Republicanos) ir tomando pé do assunto e embora não seja do seu perfil participar da disputa do Legislativo, é bom ir se inteirando do assunto para ver o destino político e os rumos que tomarão os vereadores com os quais terá de conviver pelos próximos quatro anos.

Exercício de cidadania

Para as pessoas que se preocupam com os destinos da cidade, no próximo dia 17 de outubro acontece a audiência pública da Lei Orçamentária Anual-LOA, às 19h na Câmara Municipal. Também seria importante a presença e participação dos dirigentes das entidades municipais, para poderem ver sobre o valor das verbas destinadas às mesmas.

Para os novos vereadores

Sem dúvida que para os vereadores que foram eleitos para assumirem no ano que vem, seria importantíssimo a presença dos mesmos na audiência. Um respeito a quem neles votaram e também para os mesmos irem tomando pé do destino das verbas municipais, quanto cada departamento irá receber, quanto será investido em Educação, Saúde, por exemplo.

Agora no Facebook

A atual presidência da Câmara, sob a responsabilidade da vereadora Danutta Rosseto (Republicanos) tomou a iniciativa de transmitir todas as sessões do Legislativo, também pelo Facebook (Câmara). Para tanto, basta o interessado acessar: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566818828836&mibextid=ZbWKwL

Em São João

A vargengrandense Dayse Ciacco, advogada, foi eleita vereadora pelo PL em São João da Boa Vista. Já outro vargengrandense, o advogado Marcos Bernardelli se candidatou novamente ao cargo de vereador por Campinas, pelo PSB, mas não foi eleito.