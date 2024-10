Para Danutta, a eleição de duas mulheres é um avanço

A atual presidente da Câmara Municipal, vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos) concorreu à reeleição, mas não conseguiu se reeleger. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, ela exaltou a eleição de duas mulheres para a Câmara Municipal, citando que é um “avanço significativo na representatividade feminina”.

À Gazeta de Vargem Grande, ela contou o que achou das eleições e resultados. “As eleições ocorreram dentro da normalidade, como deve ser em um processo democrático. Foi um momento de importante exercício cívico para todos nós. Os resultados refletem a vontade popular, que optou por uma significativa renovação na Câmara. Acredito que isso trará novos olhares e possibilidades para o município”, disse.

Questionada, contou que esperava um resultado diferente, onde seria eleita. “Esperava ser reeleita, mesmo enfrentando um período delicado de recuperação de saúde após uma cirurgia. Infelizmente, isso afetou minha campanha, não conseguindo realizá-la da forma que gostaria, mas respeito totalmente o resultado das urnas”, pontuou.

Para ela, a eleição do Celso Ribeiro representa a continuidade da gestão que já vinha trazendo melhorias ao município. “Quanto aos vereadores eleitos, acredito que a renovação pode ser positiva, trazendo novas ideias e abordagens para os desafios que enfrentamos”, comentou.

Danutta, que é a única mulher na atual gestão e foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Câmara Municipal, contou o que achou de duas mulheres serem eleitas para compor o Legislativo vargengrandense. “A eleição de duas mulheres é um avanço significativo na representatividade feminina. É um passo importante na continuidade da luta pelos direitos das mulheres, uma causa pela qual me dediquei durante meu mandato”, disse.

Ao jornal, contou como vê o seu futuro político. “Continuo comprometida com a política de Vargem Grande do Sul e estarei sempre à disposição da população. Não estar na Câmara não significa me afastar do que acredito. Estarei atenta às necessidades da cidade e aberta a novas oportunidades de participação política”, disse.

“Neste momento, vou focar na minha atividade profissional como nutricionista e continuar colaborando com a comunidade em tudo o que for possível. A política faz parte de mim, e estarei preparada para contribuir, seja em novas esferas ou de outras formas. Além disso, continuarei à frente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), junto com a Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul”, completou.