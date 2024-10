Rossi critica as pesquisas realizadas em Vargem

O candidato a prefeito José Carlos Rossi (PSD) disputou as eleições municipais com o empresário Maquis Ranzani Júnior, o Juninho Ranzani (PSD), como vice, e conquistou 5.963 votos, 27,59% dos votos válidos. Na entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande, centrou suas críticas nas pesquisas realizadas na cidade, que foram publicadas pelo jornal.

As pesquisas apontavam Celso Ribeiro na frente, Rossi em segundo e Magalhães em terceiro, o mesmo resultado apurado pela Justiça Eleitoral. As pesquisas foram devidamente registradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Rossi pelo contrário, publicou uma pesquisa considerada fraudulenta pela Justiça Eleitoral e foi condenado a pagar uma multa de mais de R$ 50 mil, mas deve recorrer da decisão.

À Gazeta, falou sobre as eleições. “Primeiramente gostaria de agradecer a todas as pessoas que depositaram seu voto de confiança em minha candidatura e também nos candidatos a vereador da coligação ‘Acorda Vargem Grande do Sul’. Como nas eleições anteriores que disputei, meu foco nesta campanha foi apresentar propostas para a cidade. Percorremos todos os bairros e a zona rural, fazendo campanha e levando uma mensagem de esperança, uma vez que o povo de Vargem tem sofrido muito com os problemas nas áreas da saúde, educação, além da falta de segurança e do desemprego”, disse.

“Fiz uma campanha pautada nas ideias que nosso grupo tem para resolver esses problemas e oferecer aquilo que nossa população merece: uma qualidade de vida digna. Em nenhum momento precisei promover churrascos, reuniões de bairro com distribuição de pipocas e salgados, festas em edículas e outras ações do tipo. Acredito que quem vota consciente, sabe muito bem as intenções de quem apela para esse tipo de ‘captação’ de voto. Tenho a consciência tranquila, pois fiz uma campanha modesta, mas que contou com uma equipe engajada, formada por amigos e candidatos a vereador do PSD, União Brasil, Avante e PDT, os quais sou muito grato por tudo que fizeram para me ajudar a levar a nossa mensagem para o povo! Também deixo aqui meus agradecimentos a toda a população vargengrandense pela receptividade ao longo deste período de campanha! Foi um prazer enorme conversar, abraçar e rever muitas pessoas que carrego no coração”, completou.

Sobre os resultados, para Rossi, o voto do povo é soberano e isso não se discute. “Tive o total de 5.963 votos, o que corresponde a 27,59%. Este resultado foi bem diferente das pesquisas registradas e publicadas na mídia local e nas redes sociais de meus adversários, onde apontava eu com 19,39% dos votos, Magalhães com 10.25% e Celso Ribeiro com 70,36%. Como muitos sabem, as empresas que registraram essas pesquisas, a Quality Pesquisas e Assessoria Empresarial Eireli e a Vitória Comunicação e Assessoria Empresarial Eireli, têm um longo histórico de denúncias de fraudes”, disse.

“Na quinta-feira, dia 3, o SBT Brasil trouxe uma reportagem onde esses dois institutos aparecem como suspeitos de fraudar pesquisas eleitorais para beneficiar candidatos, inclusive forjando contratantes para registrar os levantamentos na Justiça Eleitoral. Ao que tudo indica, Vargem e São João estão entre as cidades onde foram registradas sondagens com notas fiscais emitidas com dados possivelmente forjados da empresa VS Publicidade Ltda, cujo dono é entrevistado pelo SBT e nega ter financiado qualquer tipo de pesquisa. Tudo isso que estou relatando foi noticiado e está na internet. Basta uma simples pesquisa no Google para ter acesso a esta e outras reportagens envolvendo essas duas empresas que aparecem de quatro em quatro anos aqui para fazer suas supostas pesquisas. Apesar das inúmeras notícias publicadas sobre esse assunto, estranhamente, esse tipo de informação não foi noticiado pela imprensa vargengrandense. Será que daqui a 4 anos veremos as mesmas empresas fazendo pesquisas aqui em Vargem, com apoio velado de alguns órgãos de imprensa? Por qual motivo esses mesmos veículos de comunicação evitam falar disso e dos políticos possivelmente beneficiados com essas pesquisas? Independente das justificativas que sejam apresentadas agora, as verdadeiras respostas para essas questões somente o tempo dirá”, falou.

Questionado se esperava um resultado diferente, disse que quando se entra em campanha, a meta é apresentar as ideias para a população, buscando, obviamente, a vitória. “É o povo que vai nos julgar nas urnas e a vontade da maioria prevalece. Procuramos fazer o nosso melhor neste período de campanha com os poucos recursos que tivemos. Com uma equipe pequena, porém, bastante engajada, percorremos vários bairros e conversamos com inúmeros moradores. Estamos de consciência tranquila, pois cumprimos nossa missão! E entre erros e acertos, sempre há um aprendizado”, comentou.

Ao jornal, disse o que achou da eleição. “Como disse anteriormente, a vontade do povo é soberana e isso não se discute. Cada um dos candidatos que disputou essas eleições, seja para prefeito ou vereador, tem seu mérito! Cada voto conquistado é mérito do candidato, independente da votação que teve. E isso é digno de respeito. Em relação a Celso Ribeiro, faço votos para que ele consiga fazer aquilo que Amarildo infelizmente não conseguiu nesses últimos oito anos, que é sanar os graves problemas na área da saúde. Isso é urgente! Não podemos ter mais crianças morrendo por falta de um diagnóstico correto no PPA. Além disso, a Prefeitura precisa oferecer um atendimento digno no PPA para que a população não necessite buscar ajuda na UPA de São João”, disse.

“Espero que ele consiga colocar pediatras para atender as crianças ao invés de clínico geral. Espero também que ele resolva a falta de medicamentos. Também espero que ele tenha um diálogo aberto com os professores e forneça kits de uniformes escolares completos para as crianças da rede municipal. Torço para que Celso Ribeiro dê uma atenção especial ao funcionalismo público e a área da segurança, pois a situação está preocupante! Outro ponto que torço para dar certo é em relação ao desemprego. Espero que a nova administração tenha uma visão diferenciada da atual para a geração de empregos, a valorização do agronegócio e do comércio local, além de desenvolver ações que estimulem o empreendedorismo, o que infelizmente não é feito”, completou.

Rossi comentou que, independentemente de partido ou posicionamento político, seu sonho é ver Vargem melhor e com qualidade de vida para a população. “Ganhando ou perdendo a eleição, este é e sempre será meu sonho. Na Câmara Municipal, podemos notar que houve uma grande renovação. Parabenizo a todos os vereadores eleitos e reeleitos pela votação e faço votos para que possam desenvolver um bom trabalho nos próximos anos, representando a população, legislando e buscando soluções para os problemas da cidade. Em especial, fiquei bastante feliz com as vitórias de Felipe Gadiani e Parafuso, que fazem parte do PSD e tenho certeza que farão um bom trabalho na Casa de Leis. Também deixo meus cumprimentos ao Gustavo Bueno e a dra. Vanessa Martins, ambos do PL, os quais acredito que representarão muito bem a população”, pontuou.

Opinou sobre a eleição de duas mulheres. “Fiquei muito feliz em ver duas mulheres eleitas para o Poder Legislativo. Isso mostra o potencial das mulheres e a representatividade que elas têm na política. Faço votos para que a dra. Vanessa Martins e Giovana Carvalho representem com firmeza a população vargengrandense e cumpram com excelência suas funções legislativas, fiscalizando o Poder Executivo e apresentando propostas para transformar Vargem em uma cidade melhor”, disse.

Contou como vê seu futuro político e quais seus planos futuros. “Quando um político se candidata a algo, ele tem que estar preparado para a vitória e para a derrota. Quem não está preparado para a derrota, dificilmente saberá administrar seus sentimentos em uma eventual vitória. Já ganhei e perdi em diferentes momentos da minha vida e nem por isso desanimei. Sigo a minha vida normalmente, trabalhando e sempre atento a tudo o que acontece em nossa cidade”, comentou.

“Como todos sabem, faço parte do PSD, partido que tem como presidente nacional Gilberto Kassab, um dos principais nomes do Governo Estadual, além de contar com o vice-governador Felicio Ramuth. Tenho um bom relacionamento com ambos, os quais têm um forte comprometimento com o desenvolvimento de nosso município e também da nossa região. Mesmo não eleito, prossigo na vida política e destaco que estou à disposição da população para ajudar naquilo que estiver ao meu alcance, pois Vargem sempre estará no meu coração”, finalizou.