Magalhães elogia o surgimento de um novo grupo político

Candidato menos votado para prefeito nas eleições municipais que ocorreram no último domingo, o atual vereador Hélio Magalhães Pereira (PL), o Magalhães, disputou o pleito tendo o pastor Juliano Benedito da Silva (PP) como seu vice e recebeu 4.707 votos, sendo 21,78% dos votos válidos. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Magalhães contou o que achou das eleições, focando principalmente na renovação política que seu grupo acabou gerando na cidade.

“Inicialmente tenho que agradecer a Deus por iluminar o nosso caminho e nos dar sabedoria para conduzir todas as ações. Agradeço imensamente a minha família, ao nosso grande parceiro e candidato a vice-prefeito pastor Juliano e aos vereadores da nossa coligação por todo suporte que me deram nesse período. Ao longo dos 45 dias, todos os candidatos tiveram a oportunidade de apresentar suas propostas, seus princípios e sobretudo o que pensavam para o futuro da cidade”, disse.

Sobre os resultados, Magalhães afirmou que entende que tiveram uma grande vitória. “Afinal, há o surgimento de um novo grupo, com novas ideias, com princípios e valores e que defendem Deus, pátria, família e liberdade. Independentemente do resultado final, a semente foi plantada e nós seguiremos trabalhando para honrar os 4.707 votos e, principalmente, renovar a política em Vargem Grande do Sul. Vivemos num país democrático e, portanto, reconhecemos a vitória do Sr. Celso Ribeiro. Porém, estaremos vigilantes, cobrando melhorias e lutando pela nossa cidade”, pontuou.

Questionado, disse que esperava um resultado diferente. “Por tudo aquilo que ouvimos nas ruas, pela falta de um atendimento humanizado na saúde, pela falta de valorização dos profissionais da educação, pela falta de sensação de segurança, pela falta de geração de novas oportunidades, esperávamos outro resultado, mas respeitamos o resultado das urnas. Sigo trabalhando pela renovação na política local”, comentou.

Sobre a eleição de Celso Ribeiro, Magalhães disse que, infelizmente, a população não elegeu um projeto, mas uma folha em branco. “O candidato interagiu pouco com os munícipes, não participou de entrevistas, poucas foram as vezes que fez campanha nas ruas. Enfim, esperamos que os cidadãos possam ter as respostas esperadas”, comentou.

Com relação a eleição dos 13 vereadores, comentou que ficou feliz com o alto índice de mudanças na Câmara Municipal. “Pois há a necessidade de que novas ideias e projetos sejam defendidos. Nosso partido inclusive elegeu dois bons nomes, Gustavo Bueno e Vanessa Martins, que serão os nossos representantes”, ressaltou.

Ao ser questionado sobre o que achou da eleição de duas mulheres, disse que é muito importante ter representantes mulheres em cargos públicos, tanto no Legislativo quanto no Executivo.

Magalhães contou sobre como vê o seu futuro político e seus planos. “Encerro meu mandato como vereador e em seguida irei recarregar as energias junto da família. Após, pretendo seguir trabalhando, desenvolvendo ações e buscando recursos para a cidade, sobretudo pensando nos menos favorecidos. O futuro a Deus pertence e nós estaremos preparados seja lá qual for o desafio”, finalizou.