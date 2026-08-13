Painel: Título de Cidadão

Enviou ao prefeito

O presidente Edson Bovo do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM) enviou ao prefeito Celso Ribeiro no início de julho, um Requerimento Administrativo de Contestação de Desconto e Restituição do Auxílio Alimentação, onde pede um estudo mais aprofundado sobre os decretos emitidos pelo prefeito sobre a questão.

Edson solicita maior participação dos servidores municipais para que nenhum dos lados sejam prejudicados.

Nem tudo está perdido

Filiado ao PL e conhecido por sua defesa do bolsonarismo, o vereador Gustavo Bueno surpreendeu na última sessão de Câmara ao citar o cantor Chico Buarque e sua música ‘Apesar de Você’, ao criticar a postura do prefeito Celso Ribeiro na questão envolvendo os decretos leis que estavam em discussão na Câmara.

Contra a ditadura

Composta em 1970, a música é um hino de resistência à ditadura militar imposta em 64 ao Brasil e defendida com unhas e dentes pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores. O vereador disse ao se referir à música imortalizada por Chico Buarque, que na época o Brasil vivia um dos seus momentos mais duros e difíceis. Gustavo não citou a ditadura militar.

Título de Cidadão

De autoria do vereador Paulo Cesar da Costa, está em estudos na Câmara Municipal, o requerimento para agendamento de Sessão Solene para entrega do Título de Cidadão Vargengrandense ao Bispo Dom Eugênio Barbosa Martins.

Enquanto isso

Em São João da Boa Vista a prefeitura do município vizinho concluiu a atualização do seu Plano Diretor e prepara as consultas públicas à população.

O Plano Diretor é considerado o principal instrumento de planejamento urbano de uma cidade. O ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, que é diretor de Gestão e Planejamento Urbano de São João, está à frente dos trabalhos.

Em Vargem Grande, o Plano Diretor está há mais de uma década vencido e o prefeito Celso Ribeiro tem por obrigação legal, efetivá-lo.