Gente e Fatos

Viagem à África do Sul

Adir Pereira da Silva, residente em São João da Boa Vista e presidente da Associação dos Aposentados do Banco do Estado de São Paulo, embarcou no último sábado para a África do Sul. Além de visitar pontos turísticos, participará de um safári fotográfico

Margarida Diniz comemorou 90 anos

Em Casa Branca, onde reside, Margarida Diniz da Silva completou 90 anos de vida na sexta-feira, dia 7, ladeada pelo carinho dos filhos Sérgio, Celso e Ana Paula, dos netos Luiz Guilherme, Isabela, Kauan e Bryan e da nora Mariza. Na foto, dona Margarida junto aos filhos, entre eles Shirley e Diogo já falecidos

Casamento de Natália Oliveira e Vagner Gonçalves Loiola

Uma cerimônia realizada no domingo, dia 26, na Igreja Matriz de São Joaquim, marcou o casamento do vereador Vagner Gonçalves Loiola, o Bilu, e da massoterapeuta Natália C. Oliveira, após vários anos de convivência juntos.

A missa foi celebrada pelo padre Paulo Sérgio Fuliaro, com o casal recebendo os parabéns dos filhos Maria Clara e Davi Antônio. Amigos e familiares do casal também marcaram presença no ato religioso.

Roma Import’s inaugura novo espaço na Rua do Comércio

Joice e Ronaldo Meglorini Mineli, que já são proprietários da Malú Magazine, receberam familiares, amigos e clientes durante a abertura de sua nova loja, a Roma Import’s inaugurada no sábado, dia 1º de agosto, na Rua do Comércio, 313, no Centro.

O local reúne perfumes importados, vinhos, espumantes, chocolates e presentes. A inauguração contou com a bênção do padre Paulo Sérgio, da Igreja Nossa Senhora Aparecida, e a recepção com coquetel aos convidados.

Joice e Ronaldo convidam a todos para conhecerem as novas instalações e os seus produtos neste novo espaço dedicado a artigos importados à população vargengrandense.

Suzane Bertoloto

A designer de sobrancelhas Suzane Bortoloto, comemora mais um ano de vida neste sábado, dia 8, ao lado do marido Sandiê, dos filhos Louise e Henry, demais familiares, amigos e de seus clientes de Vargem e Franca

José Ricardo e Elaine

O soldador José Ricardo dos Reis faz aniversário neste domingo, dia 9, Dia dos Pais, quando completa seus 56 anos de idade. Nesta sexta-feira, dia 14, sua esposa Elaine também comemora o dom da vida. Abraçando os aniversariantes as filhas Chaiane, Lisandra e Karina e o genro Luís Fernando

Nathalia Nogues

Nos Estados Unidos onde reside, a agrônoma Nathalia Nogues Mourad Moretti faz aniversário nesta quinta-feira, dia 13, junto ao marido Marcelo, e as filhas Mônica, Olivia e Camila. Nathalia recebe também as mensagens dos pais, irmãs e demais familiares

Nascimento de Alexandre César

O casal Isabele Nicolau Druzian e Renan Fioretti Giacomussi está curtindo desde o dia 5, a chegada de seu filho Alexandre César Nicolau Giacomussi, nascido na maternidade do Hospital de Caridade, pesando 2.230kg e medindo 45,5 cm.

Felizes com a chegada do netinho, estão os avós Deise Multini Nicolau e Júlio César Nicolau Druzian

Emerson Sprovieri

O psicólogo e orientador educacional Emerson Antônio Sprovieri aniversariou no dia 3, quando recebeu os cumprimentos dos familiares e amigos

Escritora participa de exposição literária

A escritora Cyntia Russano Silva está participando da exposição anual de obras literárias promovida pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP), que está sendo realizada de 3 a 14 de agosto, na sede social da entidade, na capital paulista. Neste ano, ela apresenta o livro de crônicas Entre e fique à vontade (mas não repare a bagunça). A autora também enviou um exemplar com dedicatória à Gazeta de Vargem Grande, entregue pelo colaborador Mario Poggio