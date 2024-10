Fez ameaças de morte para a ex e foi preso

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica na segunda-feira, dia 14, por volta das 11h30, no Jardim Redentor.

No local, os policiais encontraram um homem na calçada, em frente a casa, que estava com o portão da garagem aberto. Ele informou que é ex-namorado da residente.

Aos PMs, a mulher disse que quando chegou em casa, seu ex-marido fez ameaças de morte contra ela e, por isso, ela ligou para o 190.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante a ele, sendo os dois apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul. No local, após o delegado Antônio Carlos Pereira Junior tomar ciência dos fatos, ratificou a prisão em flagrante delito, ficando o rapaz à disposição da Justiça.

Com ele, havia uma uma folha de cheque do banco Sicredi no valor de R$ 9.500,00 em nome de uma mulher e R$ 70,00 em espécie.