Defesa Civil alerta para chuvas e ventos intensos no fim de semana

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para pancadas de chuva e rajadas de vento para este final de semana. O alerta é devido à passagem de uma frente fria, que trará chuvas significativas, acompanhadas de raios, rajadas de vento podendo chegar a mais de 60km/h e possíveis quedas de granizo em pontos isolados.

A atenção especial é para cidades do interior. Os maiores volumes pluviométricos são esperados para as regiões da Serra da Mantiqueira, Campinas, Sorocaba, Araçatuba, São José do Rio Preto, Bauru, Araraquara, Franca, Barretos e Ribeirão Preto. De acordo com a Defesa Civil, os índices previstos são de 200 milímetros para essas áreas.

No entanto, embora a previsão seja de temporal, é possível que o cenário mude, como em toda previsão meteorológica. Assim, pode ser que a chuva não chegue em Vargem Grande do Sul ou que chegue mais branda.

À Gazeta de Vargem Grande, o coordenador municipal de proteção e Defesa Civil, Rogério Bocamino, comentou que a Defesa Civil tem se preparado para enfrentar a possibilidade de uma chuva forte nestes dias. “A Defesa Civil está se preparando da seguinte forma, contato com a Defesa Civil do Estado e com o CEMADEM centro de monitoramento e alerta de desastre, além disso as equipes já estão preparadas para ir a campo e resolver qualquer transtorno seja na sinalização, quedas de árvores ou qualquer outra emergência”, disse.

Pontos críticos em Vargem

Se por um lado a notícia de chuva é muito boa para a recomposição do volume da represa Eduíno Sbardellini, que conforme noticiou a Gazeta em sua edição de 12 de outubro, atingiu situação crítica por conta da estiagem, a previsão de temporal também coloca a Defesa Civil e as equipes de socorro e atendimento da cidade em alerta.

Com a possibilidade de fortes chuvas na cidade no final de semana, é necessário que os moradores fiquem atentos, especialmente em áreas onde historicamente acontecem alagamentos, como na região da baixada do Rio Verde, da rua Floriano Peixoto até a rua Cabo Lino, que margeia o rio e suas travessas.

Outro ponto de atenção é na rua Dona Maria Cândida, na área conhecida como Antiga Varcon. Há ainda as margens do Córrego Santana, especialmente na altura das ruas Ivo Rodrigues e Antônio Dias Duque até a Avenida Expressa Antônio Bolonha.

Ao jornal, Rogério falou sobre quais pontos da cidade geram maior preocupação à Defesa Civil. “Temos na cidade alguns pontos mais sensíveis a alagamentos como Rua Floriano Peixoto, Santana, XV de Novembro e adjacentes, assim como a Rua Ivo Rodrigues e parte da Antônio Bolonha que, aliás, passa por obras para que isso não ocorra mais e ainda temos alagamento na Rua São Jorge e Dona Maria Cândida”, pontuou.

Expectativa de muita chuva na próxima semana

De acordo com o Climatempo, neste sábado, dia 19, as temperaturas vão da mínima de 20º C até a máxima de 26º C. Deve chover o dia todo, com chuva acumulada de 29,3 mm, o que significa um volume muito grande de água em um único dia.

O domingo seguirá com bastante chuva. A expectativa é de 19,8 mm e temperaturas entre 19º C e 24º C. Na segunda-feira, deverá chover pela manhã e à tarde, mas em pouco volume, cerca de 1,5 mm e as temperaturas vão da mínima de 21º C até a máxima de 26º C. Na terça, feira, não há previsão de chuva.

Mas, ainda segundo o Climatempo, a água volta a cair na cidade durante o resto da semana, com previsão de chuvas para quarta-feira, dia 23, quinta, dia 24, sexta, dia 25, quando há expectativa de chuva para o dia todo, e sábado, dia 26.

Orientações de segurança

Chuvas acompanhadas de ventos são perigosas e colocam as autoridades em alerta e é preciso também que os moradores adotem medidas de prevenção. Entre as ações para garantir maior segurança está evitar lugares abertos, como campos de futebol e estacionamentos e também evitar ficar perto de objetos altos e isolados, como árvores, postes, caixas d’água e quiosques.

No momento da chuva, é preciso manter distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como geladeiras, fogões e TVs. Também é recomendado não tomar banho durante a tempestade.

Em caso de ventos fortes, é preciso se atentar com a queda de árvores, postes, fios e semáforos. A Defesa Civil também orienta as pessoas a não desafiar a força das águas, não tentar transpor uma enxurrada ou andar em áreas alagadas. E se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e ligue para o serviço de emergência.

O coordenador da Defesa Civil informou que toda a equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) estará atenta aos acontecimentos, podendo ser acionados a qualquer momento, além das equipes que já estarão trabalhando. “Vale a pena lembrar que há uma previsão de fortes chuvas, o que pode não se concretizar. Desta forma, orientamos a toda população que fique tranquila e, se acaso necessitarem, entrem em contato com a Defesa Civil e GCM através dos telefones 3641-5877, 199 ou 153”, finalizou.