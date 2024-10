Ônibus com estudantes da região pega fogo

Um ônibus com 43 passageiros pegou fogo na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura de Sumaré (SP), na noite de sexta-feira, dia 11. O ônibus transportava estudantes de escolas de Tambaú e Santa Cruz das Palmeiras para o Aeroporto Internacional de Viracopos.

De acordo com o portal de notícias G1, embora as chamas tenham tomado conta de todo o veículo, todos conseguiram sair em segurança do ônibus, mas as bagagens foram totalmente incendiadas.



Segundo a CCR AutoBAn, concessionária responsável pela rodovia, agentes da empresa e do Corpo de Bombeiros atuaram no controle do incêndio. O G1 informou que duas faixas da rodovia foram interditadas para o combate ao fogo.

O trânsito teve cerca de três quilômetros de congestionamento. Um outro ônibus da empresa foi chamado para levar os estudantes do ensino médio ao Aeroporto de Viracopos, com destino a Florianópolis (SC) para uma viagem de formatura.

O portal de notícias G1 informou que a suspeita é que o fogo tenha começado no pneu do veículo, mas as causas vão ser investigadas.

Fotos: EPTV