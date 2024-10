Vargengrandense participou de Feira do Empreendedor

Representando os Cafés Especiais do Vale da Grama, produzidos em São Sebastião da Grama, o vargengrandense Marco Antônio Bortolozo Júnior esteve na Feira do Empreendedor 2024, organizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A feira ocorreu de sexta-feira, dia 11, a segunda-feira, dia 14, no São Paulo Expo. À Gazeta de Vargem Grande, Juninho contou que estiveram no stand da Prefeitura de São Sebastião da Grama representando os Cafés Especiais do Vale da Grama. “Dentro do stand estavam os produtos artesanais da Expovale de São Sebastião da Grama também. Eu estava com meu café, mas também representei outras marcas de produtores que mandaram seus produtos”, comentou.

A feira expõe muitos modelos de empreendimentos. Ainda assim, a quantidade de visitantes no stand surpreendeu Juninho. “Na feira, 90% das pessoas já conhecia ou já tinham ouvido falar sobre cafés especiais. Foram poucas pessoas na qual nunca tinha ouvido dizer, então foi gratificante ver como esse mercado de café especial está crescendo no Brasil. Vendemos todo o estoque que levamos para a Feira e servimos muitos cafés, cerca de 2 mil doses”, contou.