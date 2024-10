Lucro de barraca da Festa das Nações foi repassado a entidades

As entidades Grupo de Apoio à Vida (GAVI) e Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão foram as escolhidas para receber o lucro da Barraca Brasileira da Festa das Nações 2024.

A barraca era composta pelos Amigos do Brasil e pela Loja Maçônica Renascença II. O Gavi e a Casa de Passagem receberam R$ 3.500 cada.

A entrega foi realizada por Valdir Chiavegatti, membro da Loja Maçônica Renascença II e responsável pela Barraca Brasileira. Da Casa de Passagem, Brenda Gomes que recebeu a doação. Já no Gavi, estiveram presentes Helena, Ana Lúcia, Maria, Ivone e Daniela.