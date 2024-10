Painel: Atenção ao idoso

Agradecimentos

A sessão ordinária da Câmara Municipal realizada na terça-feira, dia 15, foi em clima bastante tranquilo. Os vereadores reeleitos, como Serginho da Farmácia (Cidadania), Parafuso (PSD), Maicon Canato (Republicanos), Fernando Corretor (Republicanos) e Paulinho (Podemos) aproveitaram para agradecer os votos recebidos e enaltecer o trabalho dos demais colegas. Os demais vereadores que também disputaram os votos dos eleitores, mas que não conseguiram a reeleição agradeceram a votação que tiveram e ressaltaram que continuarão a lutar pela cidade.

Modernização do Legislativo

A presidente da Câmara, Danutta Rosseto destacou a importância do Projeto de Lei aprovado que permite à Casa a contratação de uma empresa de Tecnologia da Informação para manutenção dos equipamentos e programas empregados pelo Legislativo. O serviço também contemplaria à adequação da Câmara à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Danutta observou que durante seu período como presidente da Casa buscou informatizar o Legislativo também para dar maior transparência aos trabalhos. Ela observou que a Câmara não possui em seus quadros servidores com formação nessa área e essa contratação é necessária para garantir a agilidade e desburocratização na prestação de serviços, além de economia de recursos.

Página no Facebook

Danutta ainda lembrou que recentemente o Legislativo passou a ter uma página no Facebook, mas observou que devido às regras da plataforma, ainda não é possível fazer por lá a transmissão das sessões. É necessário aguardar cerca de 60 dias para que as reuniões dos vereadores passem a ser transmitidas no Youtube e também no Facebook. De acordo com a vereadora, também foi discutida a criação da página no Instagram, mas que essa possibilidade não foi adiante, já que pelas regras da plataforma, não é permitido transmissões com mais de duas horas e as sessões do Legislativo costumam avançar essa duração.

Aposentadoria

O vereador Paulinho foi homenageado pelos colegas com a aprovação de uma moção de louvor em razão de sua aposentadoria, após anos de dedicação à comunidade vargengrandense como servidor público municipal. “Paulinho ingressou no serviço público muito jovem, desenvolvendo suas atividades com muita responsabilidade e dedicação e contribuindo sobremaneira para o crescimento do município”, destacou a moção. Durante a sessão, Paulinho comentou que com a aposentadoria, tem se dedicado ao trabalho voluntário na Sociedade Humanitária.

Atenção ao idoso

Heros Felipe, que durante muitos anos trabalhou na Casa da Agricultura, usou a Tribuna da Câmara para se posicionar sobre a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), falar sobre a questão da saúde no município e cobrar maior respeito com os idosos em Vargem.