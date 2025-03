Gente e Fatos

Elisa Fiorini comemorou seu primeiro aniversário

Na última quinta-feira, dia 27 de fevereiro, Elisa Fiorini soprou a sua primeira velinha. A comemoração aconteceu no sábado, dia 22, no Espaço Varanda. Com o tema “Minha Primeira Primavera”, Elisa esteve rodeada dos pais Marcelo e Raine, dos avós, tios e demais familiares e amigos. Fotos: Karen Rocha Fotografias

Melina Bernardes apagou sua 1ª velinha

Isabeli Ferretti e Caique Bernardes reuniram familiares e amigos para celebrar o 1º aniversário da princesinha Melina Ferretti Bernardes na sexta-feira, dia 21. Os mimos ficaram por conta dos pais, dos avós Claudete, Paulo, Maria Isabel e Gláucio e demais familiares. Fotos: Falcão Foto & Arte

Adriano Ramos

O cantor vargengrandense Adriano Ramos se apresentou no Villa Country em São Paulo no último sábado, dia 22. O show contou com a participação de outros três cantores e Adriano comentou como foi essa experiência “Tocar no Villa Country em São Paulo foi incrível. Depois de cantar no Programa do Ratinho por duas vezes, cantar no Villa Country foi a experiência mais surreal da minha vida até então”, disse.

Marcelo Gomes

O empresário Marcelo Eduardo Gomes brinda a mudança de idade na sexta-feira, dia 7. Os cumprimentos ficam por conta da esposa Michelle e demais familiares

Maria Regina

A professora Maria Regina Mesquita Castellaro brinda a mudança de idade neste sábado, dia 1º, junto ao marido Adelbar, aos filhos Liara e Vitor, ao neto Oliver e aos genros Malu e Timo